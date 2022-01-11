В Правительстве региона обсудили изменения в законе о госзакупках

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С января 2022 года заключение государственных и муниципальных контрактов будет осуществляться в соответствии с новой редакцией Федерального закона №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Обширный пакет поправок призван оптимизировать работу заказчиков и исполнителей работ по госконтрактам, существенно ускорить расчеты и сделать процедуры в сфере госзакупок еще более прозрачными.

Изменения обсудили на совещании в Правительстве Самарской области, которое провел 10 января 2022 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Виктор Кудряшов.

Как сообщила и.о. руководителя Главного управления организации торгов Самарской области Мария Карелина, из новой редакции закона исключены такие процедуры, как двухэтапный конкурс, конкурс с ограниченным участием и запрос предложений.

Новая редакция закона по-прежнему обеспечивает возможность осуществлять госзакупки конкурентным способом (через конкурсы, аукционы и запрос котировок в электронной форме), а также у единственного поставщика.

Все открытые конкурентные процедуры проводятся в электронной форме с использованием электронных торговых площадок.

Меняются условия проведения закупки путем запроса котировок в электронной форме: начальная минимальная цена контракта возрастает до 3 млн рублей. При этом закупки лекарств, необходимых пациенту по решению врачебной комиссии, и закупки жилья для детей-сирот стало возможным проводить путем запроса котировок независимо от начальной минимальной цены контракта.