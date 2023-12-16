В Поволжье за год снизился спрос на риелторов, но выросли их зарплатные ожидания

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В третью субботу декабря в России отмечают день риелтора. Специально к дате эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, как сегодня обстоят дела с обеспеченностью кадрами в сфере недвижимости и какие качества нужны риелтору, чтобы быть успешным.

С начала года агентства недвижимости и девелоперские компании открыли более 18 тысяч вакансий по всей стране, что на 8% больше, чем годом ранее. В Сибирском и Центральном федеральных округах самая активная динамика вакансий для агентов по недвижимости – 16% и 25% соответственно, в Северо-Кавказском федеральном округе, наоборот, выраженная отрицательная динамика: -23%. В Поволжье количество вакансий год к году снизилось на 7%, в 2023 году в регионах ПФО бизнес разместил более 2,5 тысяч таких предложений о работе.

Чаще всего риелторы требуются в Москве – каждая пятая вакансия (22%), Краснодарском крае (16%), Московской области (9%) и Санкт-Петербурге (7%). В топ-15 также вошли Татарстан и Башкирия (по 3%), Оренбургская область (2%) и Самарская область (1% от всех вакансий в регионе).

В 2023 году риелторы стали одними из самых дефицитных специалистов в стране, индекс конкуренции по ним входит в топ-15 по России – 2,0 резюме на вакансию, что говорит о выраженном кадровом голоде. А в ряде регионов страны они и вовсе возглавляют рейтинг дефицитности. Так, например, в Алтайском крае – всего 0,6 резюме на вакансию, в Красноярском и Краснодарском краях – 0,7 резюме на вакансию.

Предлагаемая заработная плата (медианное значение) в 2023 году в целом по стране составляет 136,1 тысячи рублей, что на 12% больше прошлогоднего значения, а ожидаемая зарплата (медиана) – даже меньше предлагаемой – 94,6 тысячи рублей. В регионах Поволжья ситуация иная: предлагаемая зарплата в 2023 году составила 81,9 тысячи, и это меньше прошлогодних значений на 5%. Ожидаемая заработная плата при этом выросла на 13% и составила 59,8 тысячи.

«При этом нужно понимать, что большую часть дохода риелторов составляют проценты от совершённых сделок, как и у других специалистов по продажам и работе с клиентами. Однако в ситуации дефицита кадров всё больше агентств недвижимости идут на увеличение постоянного оклада, не имеющего привязки к выполнению плана, чтобы замотивировать соискателей и начинающих агентов», — комментирует Екатерина Кузьминых, руководитель пресс-службы hh.ru в Поволжье.

Главными навыками, которые работодатели из сферы строительства и недвижимости хотели бы видеть в будущих риелторах – это активные продажи, ведение переговоров, в том числе и телефонных, грамотная речь, поиск и привлечение клиентов.