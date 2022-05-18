В Поволжье по военной ипотеке военнослужащие приобрели 600 жилых помещений

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В 2022 году военнослужащие соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Поволжье, приобрели по накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих (НИС) 600 жилых помещений.

В 2022 году размер ежегодного накопительного взноса равен 311 тыс. рублей, а максимальный размер ипотечного кредита, которым может воспользоваться военнослужащий, составляет около 2,4 млн. рублей. Таким образом, с учетом накоплений, участник НИС может приобрести жилье стоимостью порядка 4 млн. рублей без добавления собственных средств.

Реализацию прав военнослужащих на приобретение жилья по военной ипотеке обеспечивает Федеральное государственное казенное учреждение «Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих» (ФГКУ «Росвоенипотека»). Всего за время работы Самарского отдела ФГКУ «Росвоенипотека» жилье по НИС приобрели около 25 тыс. военнослужащих. В зону ответственности которого входят Самарская, Ульяновская, Пензенская, Оренбургская, Кировская и Нижегородская области, Республики Татарстан, Чувашия, Удмуртия, Мордовия и Марий Эл.

Обязательства по погашению ипотечного кредита во время прохождения участником НИС военной службы выполняет государство.