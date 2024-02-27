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В Pоссии с 1 марта могут ввести временный запрет на экспорт бензина

27 февраля 2024 09:08
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В Pоссии с 1 марта могут ввести временный запрет на экспорт бензина

С 1 марта 2024 года в России могут ввести запрет на экспорт бензина, который будет действовать шесть месяцев. Об этом сообщает РБК.

Собеседник агентства отметил, что временный запрет на экспорт топлива не затронет согласованные объемы поставок бензина в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также в Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

Кроме того, принято решение увеличить до 16 процентов норматив продаж дизеля на бирже, отмечает РБК.

По данным издания, ввести запрет на экспорт бензина предложил вице-премьер РФ Александр Новак. Он считает, что нужно принять меры, которые будут способствовать стабилизации цен на внутреннем рынке и нивелируют ажиотажный спрос на нефтепродукты в стране.

Напомним, в январе этого года транспортные компании попросили президента России снова ввести запрет на экспорт бензина и дизтоплива. В декабре и январе продолжался рост цен на топливо. Нефтяным компаниям выгоднее реализовать свою продукцию за рубежом, пишет РГ.

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