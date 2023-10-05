В ПФО изучили активные вакансии, которые предполагают отсутствие опыта у соискателя

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Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, изучили активные вакансии, которые предполагают отсутствие опыта у соискателя, в Приволжском федеральном округе. Наибольшая доля таких вакансий – в Марий Эл, наименьшая — в Башкирии, а чаще всего на работу без опыта принимают курьеров, полицейских и дворников.

В целом в Поволжье доля вакансий для соискателей без опыта от числа всех активных вакансий в округе составляет 44%. Наименьшее количество таких предложений о работе в Башкирии (40%), Пермском крае (41%), наибольшее — в Марий Эл (52%), Пензенской и Кировской областях (по 50%).

В 86% таких вакансий не указан сведения о необходимом образовании, в10% требуется высшее, в 7% — среднее профессиональное. Половина вакансий предполагает занятость на полный день, каждая пятая — сменный график, каждая десятая — удаленную работу, в 9% указан гибкий график и только в 5% — вахтовый метод работы.

Топ-5 отраслей, где размещено больше всего вакансий для кандидатов без опыта — розничная торговля (22% от всех вакансий без опыта), ИТ, системная интеграция, интернет (95), финансовый сектор и услуги для бизнеса (по 6%), непищевые товары народного потребления (5%).

В разрезе профессий чаще других готовы взять на работу кандидатов без опыта курьеров и полицейских (по 98% всех вакансий), дворников (94%), уборщиков (92%), грузчиков (91%), упаковщиков (90% от всех вакансий в этой специализации).

Практически невозможно устроиться без опыта работы топ-менеджером, главным инженером проекта, директором магазина: доля таких вакансий не превышает 1%. Сложно трудоустроиться без стажа финансовым аналитиком и начальником производства (по 3% вакансий), прорабом/мастером СМР, руководителем отдела продаж (по 4%), супервайзером и начальником склада (по 6%), техническим писателем (7% вакансий).

Примечательно, что даже на позиции самых дефицитных и одновременно самых востребованных специалистов не всегда готовы взять новичка. Так, токарей/фрезеровщиков/шлифовщиков, на одну вакансию у которых приходится всего 0,8 резюме, готовы взять без опыта только в 11% вакансий. Поваров/пекарей/кондитеров без опыта (hh.индекс в специализации — 1,1) пригласят на работу в 54% вакансий, врачей (1,1 резюме на вакансию) — в 65%, маляров/штукатуров (также 1,1 резюме на вакансию) — в 16% вакансий, разнорабочих (hh.индекс в специализации — 1,3) — в 71% вакансий, менеджеров по продажам (2,8 резюме на вакансию) — в 41% предложений о работе.