В первом полугодии в бюджет Самарского региона поступило 124, 868 миллиардов рублей

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В пятницу, 23 июля 2021 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл заседание Правительства Самарской области, на котором был утвержден отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2021 года. Заседание состоялось в формате видеоконференцсвязи.

Доклад об исполнении областного бюджета за первое полугодие региональному кабинету министров представил министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов. По информации министра, в бюджет региона поступило 124, 868 млрд рублей. Исполнение доходов по отношению к годовым плановым назначениям составило 63,1%.

Налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет на 1 июля поступило на сумму 88,5 млрд рублей, или 62,3% от годовых плановых расчетов.

Виктор Кудряшов напомнил, в каких непростых условиях формировался бюджет текущего года: «Это был период, когда большинство экономистов предрекали самый масштабный за последние годы кризис. Потери действительно были серьезные – индекс промышленного производства сократился на 4,6%, объем инвестиций – более чем на 6%. К счастью, апокалиптические прогнозы, которые звучали в начале года, не сбылись. В текущем году экономика адаптировалась к новым условиям, а в Самарской области она показывает уверенный рост. Невозможно гарантировать, что этот рост будет стабильным: ситуация с распространением инфекции непрогнозируемая. Но те процессы, которые мы наблюдаем в экономике сегодня, вселяют определенный оптимизм».

Первый вице-губернатор подробно остановился на показателях, характеризующих текущее состояние экономики: «Темпы развития региональной промышленности более чем в два раза превышают средние по стране – индекс промышленного производства в Самарской области по данным за январь-май 2021 года составил 107,2%, по РФ – 103,2%».

«Объем строительных работ увеличился за пять месяцев более, чем на треть. На 67% увеличился объем ввода жилья. По темпам роста инвестиций в основной капитал мы являемся абсолютными лидерами в ПФО. Это очень серьезные и хорошие показатели», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Участники заседания обсудили также исполнение расходов областного бюджета за первое полугодие 2021 года: они произведены в сумме 101 863 471 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес составили расходы на национальную экономику (31%), на социальную политику (27,6%), на образование (21,5%).

«Исполнение расходной части бюджета в рамках реализации национальных проектов складывается следующим образом: за первое полугодие доведено лимитов 40,4 млрд рублей, при плане кассового освоения в 58,6 млрд рублей исполнено в сумме 31,5 млрд рублей», - сообщил Андрей Прямилов.

Напомним, общий объем расходов областного бюджета по данным на 1 июля в соответствии со сводной бюджетной росписью в текущем году составил 227 880 828 тыс. рублей.

В соответствии с законодательством, отчет об исполнении бюджета в первом полугодии 2021 года после одобрения кабинета министров будет направлен в Самарскую Губернскую Думу и Счетную палату Самарской области.