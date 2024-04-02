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В первом квартале 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России выросли вдвое

2 апреля 2024 09:09
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В первом квартале 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России выросли вдвое

В первом квартале 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Минпромторга и «Автостата».

По данным агентства, только в марте в России зарегистрировали 171 849 новых автомобилей. Всего количество проданных легковых автомобилей за первые три месяца 2024 года составило около 356 тыс. штук.

На фоне прошлого года эксперты отметили рост продаж: в 2023 году за этот же период продали 171,3 тыс. автомобилей, в 2022 году — 227,3 тыс., а в 2021 году — 349,8 тыс.

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» снизил на 13 тыс. рублей стоимость новой максимальной комплектации KHL24. Это следует из новых прайс-листов, размещенных на сайте компании. Цена машины теперь составляет 1,48 млн рублей. Причины снижения стоимости неизвестны. Однако, судя по прайс-листам, в обновленной комплектации KHL24 больше нет заводского пакета Off-road, включавшего шноркель и легкосплавные диски с внедорожными шинами, пишет Газета.

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