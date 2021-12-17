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В ПАО «ОДК-Кузнецов» состоится торжественное открытие нового масштабного производственного корпуса

17 декабря 2021 13:30
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В ПАО «ОДК-Кузнецов» состоится торжественное открытие нового масштабного производственного корпуса. 

21 декабря 2021 г. в ПАО «ОДК-Кузнецов» состоится торжественное открытие нового масштабного производственного корпуса. 

В церемонии открытия примут участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, индустриальный директор авиационного кластера ГК Ростех Анатолий Сердюков, заместитель генерального директора ГК Ростех Николай Волобуев, заместитель генерального директора ГК Ростех Дмитрий Леликов, генеральный директор АО «ОДК» Александр Артюхов и заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев. 

Общая сумма инвестиций в проект составила 4,8 млрд рублей, в корпусе площадью 16,7 тыс. кв. метров будет сконцентрирована вся цепочка изготовления ротора компрессора от заготовки до готового узла. Именно в этой части газотурбинного авиационного двигателя за счет вращения ротора до нескольких тысяч оборотов в минуту происходит нагнетание и сжатие воздуха. Под высоким давлением газ вбрасывается в камеру сгорания, где, смешиваясь с топливом, возгорается, создавая реактивную тягу мотора.

Теги: ОДК-Кузнецов

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