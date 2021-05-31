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В особой экономической зоне «Тольятти» подвели итоги работы за первый квартал

31 мая 2021 17:38
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Выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» выросла на 32% за первый квартал 2021 года и составила более 2 млрд рублей. 

В особой экономической зоне «Тольятти» подвели итоги работы за первый квартал текущего года. По итогам первых трех месяцев 2021 года выручка расположенных на территории ОЭЗ предприятий выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32% и составила более 2 млрд рублей. 

«Особую роль в привлечении серьезных капиталов в регион играют созданные у нас инвестиционные площадки, которые предоставляют привлекательные условия для развития бизнеса и создания новых производств», - отмечал губернатор Дмитрий Азаров в своем Послании, которое он озвучил 18 мая.

Создание лучших условий для частных инвесторов и формирование комфортного делового климата в регионе курирует министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

По его словам, задача улучшения инвестиционного климата и создания новых рабочих мест остается одним из главных приоритетов Самарской области, и ОЭЗ «Тольятти» уверенно движется в заданном направлении. 

«Несмотря на пандемию, здесь не был отменён ни один значимый инвестиционный проект. Динамично и уверенно развиваются действующие предприятия, о чем свидетельствует значительный рост выручки резидентов особой экономической зоны с начала текущего года. Открытие  «Самарского завода медицинских изделий» стало еще одним шагом на пути к диверсификации экономики города, а также к выполнению задачи по импортозамещению, которую ставит Президент страны», - рассказал министр. 

Экономическая напряженность не повлияла и на планы крупных инвесторов, которые стали резидентами особой экономической зоны.  Первый квартал отметился для ОЭЗ знаковым событием – в марте при участии Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова на площадке был запущен «Самарский завод медицинских изделий». Предприятие, где выпускаются нитриловые перчатки, уникально не только для региона, но и для всей страны. СЗМИ является единственным подобным производством полного цикла в России. Объем инвестиций, направленный на строительство завода, составил порядка 730 млн. рублей. На проектную мощность завод намерен выйти уже во 2 квартале этого года.

 

 

 

Теги: выросла на 32% выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти»

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