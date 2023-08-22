В ОЭЗ «Тольятти» построят еще одно производство

Я нашел ошибку
Главные новости:
Управление Росгвардии СО напоминает об ограничительных мероприятиях в сфере оборота оружия
Во время подземной экскурсии из-за ливня погибли восемь человек, трое из них — дети. Поисковую операцию завершили.
В Москве нашли тела всех участников экскурсии по коллекторам
Суд обязал власти Самары устранить дефекты на дорогах и обустроить тротуары на ряде улиц
Суд обязал власти Самары устранить дефекты на дорогах и обустроить тротуары на ряде улиц
Житель поселка Петра Дубрава приговорен к 8 годам колонии за убийство супруги гвоздодером
Житель поселка Петра Дубрава приговорен к 8 годам колонии за убийство супруги гвоздодером
Три автомобиля горели ночью у дома в Тольятти
Три автомобиля горели ночью у дома в Тольятти
В селе Ширяево появилась маркировка основных достопримечательностей села
В селе Ширяево появилась маркировка основных достопримечательностей села
Жителей Самары приглашают на заключительные летние астронаблюдения
Жителей Самары приглашают на заключительные летние астронаблюдения
«Билет в будущее» запустил первый бесплатный профориентационный курс для российских родителей
«Билет в будущее» запустил первый бесплатный профориентационный курс для российских родителей
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.14
0.74
EUR 102.57
1.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова: лекция Кирилла Горячка «Дзига Вертов. Школа «киноков»
В рамках 3-й Самарской квартирной триеннале пройдет мастерская уличного искусства
Самарцев приглашают в зоопарк на День козы
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В ОЭЗ «Тольятти» построят еще одно производство

22 августа 2023 10:26
188
В ОЭЗ «Тольятти» построят еще одно производство

В понедельник, 21 августа 2023 года, состоялось заседание экспертного совета особой экономической зоны «Тольятти», где участники заседания утвердили заявку компании, которая станет резидентом флагманской инвестиционной площадки. Новый инвестор намерен построить в ОЭЗ производство железобетонных изделий (ЖБИ). Общий объем инвестиций в проект превысит 350 млн рублей.

Проект планируется реализовать в два этапа. К строительству и запуску предприятия новый резидент намерен приступить уже этой осенью. Оно разместится в пневмокаркасном ангаре, а постоянный производственный корпус будет возводиться параллельно.

Создание максимально комфортных условий для инвесторов – одно из ключевых направлений в работе областного Правительства, обозначенное Губернатором Дмитрием Азаровым. Глава региона неоднократно подчеркивал, что важную роль в работе с инвесторами играет развитие инфраструктуры, в том числе, готовых площадок. «Сейчас территории первых двух очередей особой экономической зоны уже почти заняты. Мы инициировали создание объектов инфраструктуры третьей очереди площадки, получили «добро» от федерального министерства», - отметил в своем Послании Дмитрий Азаров.

С учетом одобренной заявки нового инвестора число резидентов особой экономической зоны составит 34 российских и зарубежных компании.

«Наша ОЭЗ является одной из самых эффективных в стране. И каждому резиденту мы предоставляем широкий перечень льгот и преференций, сопровождаем от идеи до запуска, помогая максимально ускорить сроки реализации инвестпроектов, - говорит министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Мы рады, что инвесторы приходят в регион, приходят к нам со своими планами. Совместно с ними мы выбираем наиболее подходящую площадку, налоговый режим, подбираем актуальные меры поддержки и запускаем новые производства».

ОЭЗ «Тольятти» является лидером по динамике количества созданных рабочих мест и входит в тройку лучших особых экономических зон промышленно-производственного типа в стране. По итогам V Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон ОЭЗ «Тольятти» вошла в ТОП наиболее привлекательных для инвесторов площадок России.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На участие во втором губернском маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области» в этом году поступило более 150 заявок
22 августа 2023, 12:52
На участие во втором губернском маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области» в этом году поступило более 150 заявок
Гостей и участников второго маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в Самарской области» ждёт насыщенная программа и возможность сделать интересные... Общество
229
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет «прямую линию»
22 августа 2023, 12:43
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области проведет «прямую линию»
Вопросы, касающиеся обеспечения безопасности дорожного движения в региона, можно задать по телефону 8 (846) 339-50-69. Общество
96
Из-за первенства по велоспорту в Сааре будет временно ограничено движение транспорта
22 августа 2023, 12:00
Из-за первенства по велоспорту в Сааре будет временно ограничено движение транспорта
Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования. Транспорт
120
  • Услуги по доставке
В центре внимания
На участие во втором губернском маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области» в этом году поступило более 150 заявок
22 августа 2023  12:52
На участие во втором губернском маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области» в этом году поступило более 150 заявок
257
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет «прямую линию»
22 августа 2023  12:43
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области проведет «прямую линию»
104
Из-за первенства по велоспорту в Сааре будет временно ограничено движение транспорта
22 августа 2023  12:00
Из-за первенства по велоспорту в Сааре будет временно ограничено движение транспорта
128
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня Государственного флага РФ
22 августа 2023  10:59
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня Государственного флага РФ
177
В День Государственного флага самарцы смогут получить ленты триколора
22 августа 2023  10:55
В День Государственного флага самарцы смогут получить ленты триколора
180
Весь список