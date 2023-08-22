В ОЭЗ «Тольятти» построят еще одно производство

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В понедельник, 21 августа 2023 года, состоялось заседание экспертного совета особой экономической зоны «Тольятти», где участники заседания утвердили заявку компании, которая станет резидентом флагманской инвестиционной площадки. Новый инвестор намерен построить в ОЭЗ производство железобетонных изделий (ЖБИ). Общий объем инвестиций в проект превысит 350 млн рублей.

Проект планируется реализовать в два этапа. К строительству и запуску предприятия новый резидент намерен приступить уже этой осенью. Оно разместится в пневмокаркасном ангаре, а постоянный производственный корпус будет возводиться параллельно.

Создание максимально комфортных условий для инвесторов – одно из ключевых направлений в работе областного Правительства, обозначенное Губернатором Дмитрием Азаровым. Глава региона неоднократно подчеркивал, что важную роль в работе с инвесторами играет развитие инфраструктуры, в том числе, готовых площадок. «Сейчас территории первых двух очередей особой экономической зоны уже почти заняты. Мы инициировали создание объектов инфраструктуры третьей очереди площадки, получили «добро» от федерального министерства», - отметил в своем Послании Дмитрий Азаров.

С учетом одобренной заявки нового инвестора число резидентов особой экономической зоны составит 34 российских и зарубежных компании.

«Наша ОЭЗ является одной из самых эффективных в стране. И каждому резиденту мы предоставляем широкий перечень льгот и преференций, сопровождаем от идеи до запуска, помогая максимально ускорить сроки реализации инвестпроектов, - говорит министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Мы рады, что инвесторы приходят в регион, приходят к нам со своими планами. Совместно с ними мы выбираем наиболее подходящую площадку, налоговый режим, подбираем актуальные меры поддержки и запускаем новые производства».

ОЭЗ «Тольятти» является лидером по динамике количества созданных рабочих мест и входит в тройку лучших особых экономических зон промышленно-производственного типа в стране. По итогам V Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон ОЭЗ «Тольятти» вошла в ТОП наиболее привлекательных для инвесторов площадок России.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.