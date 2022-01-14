В областном правительстве обсудили выполнение программы социальной газификации 

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Ход исполнения государственной программы социальной газификации обсудили на совещании в правительстве Самарской области, которое провел первый вице-губернатор Виктор Кудряшов. В совещании приняли участие представители областного министерства энергетики и ЖКХ и газоснабжающих организаций.

Глава регионального кабмина возглавляет региональный штаб, который координирует работу по социальной газификации (или догазификации, как обычно называют программу). Суть проекта - подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах и подключение домохозяйства к газу без привлечения средств граждан.

По сведениям областного МинЖКХ, потенциально количество домохозяйств, которые могут быть подключены к голубому топливу, оценивается более чем в 35 тысяч. При этом для подключения подключение более половины из них – 19 тысяч домовладений – уже создана техническая возможность подведения газопроводов к границам участков.

Основное внимание участники совещания уделили вопросу подключения к голубому топливу еще 16 тысяч домовладений, для которых потребуется строительство газораспределительных газопроводов.

По результатам 2021 года техническая возможность газификации обеспечена 2223 домовладениям, из них фактическое подключение выполнили 636 адресов, построено 13 объектов газового хозяйства протяженностью 28,3 км.

В соответствии с планом-графиком догазификации, в Самарской области планируется построить газораспределительные сети в 345 населенных пунктах. В результате будет обеспечена возможность технологического присоединения 16033 домовладений. В 2022 году планируется обеспечить техническую возможность подключения 4896 домовладений, в 2023 – еще 8923.

«Достаточно ли у регионального оператора сил и средств, какой объем мы сможем построить хозспособом, а где необходимо привлечь подрядные организации? Прошу подробно изучить этот вопрос и спланировать работы, представить мне итоговую информацию», - поставил задачу председатель облправительства.

На совещании отдельно обсудили внедрение системы контроля за своевременным исполнением газораспределительными организациями планов-графиков догазификации Самарской области. Газораспределительные организации будут использовать контрольно-отчетные формы, размещенные в сети интернет, где будут отражены сведения о технических характеристиках объекта газификации, сроках выполнения работ, фактически выполненных работах, количестве поданных заявок на технологическое присоединение, фактическом количестве заключенных договоров, ходе исполнения договоров.

«Если граждане отказываются от договора на подключение, мы должны понять причины отказа, выяснить, чем можно помочь», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Напомним, в декабре минувшего года правительство Самарской области приняло решение о предоставлении отдельным категориям льготников компенсирующей социальной выплаты в размере 145 тысяч рублей на приобретение газового оборудования и строительство внутридомовых газовых сетей.

В список граждан, на которых распространяется эта мера поддержки, вошли инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдовы погибших инвалидов и участников войны, несовершеннолетние узники фашизма, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или «Житель осажденного Севастополя», ветераны Великой Отечественной войны – труженики тыла, семьи, имеющие детей-инвалидов, многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, инвалиды I и II групп, одиноко проживающие граждане, являющиеся получателями пенсии, которая установлена (назначена) в соответствии с федеральными законами «О страховых пенсиях» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», при условии, что размер их пенсии не превышает величины прожиточного минимума в Самарской области, установленной правительством региона для пенсионеров на дату обращения за назначением социальной выплаты.

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