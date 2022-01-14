Я нашел ошибку
Главные новости:
Воспитанники этого пансионата – особенные дети, имеющие глубокие нарушения интеллектуального развития.
Сотрудники УИС СО приняли участие в организации детского утренника для детей-инвалидов
Основное внимание участники совещания уделили вопросу подключения к голубому топливу еще 16 тысяч домовладений.
В областном правительстве обсудили выполнение программы социальной газификации 
Виктор Кудряшов провел совещание , на котором обсудили вопросы благоустройства дворов и общественных территорий.
В Правительстве региона обсудили планы по реализации госпрограммы «Формирование комфортной городской среды» на текущий год
Вручение суперпризов финального розыгрыша – автомобиля и квартиры – совпало с празднованием Старого Нового года.
Победителям викторины "Вакцинация - это жизнь!" вручили ключи от новой квартиры и нового автомобиля 
В ночь на 15 января, на региональные дороги выйдут 266 единиц спецтехники: комбинированных дорожных машин, автогрейдеров, погрузчиков, тракторов.
Дорожные службы Самарской в выходные дни будут работать в усиленном режиме
В нем участвуют спортсмены не только со всего региона, но и любители лыжного спорта из других субъектов РФ, а также других стран.
В Самаре состоится лыжный марафон "Сокольи горы"
А также конкурса Самарского областного отделения Союза журналистов России «Золотое перо».
Подведены итоги областного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области
В эту пятницу согласно прогностической карте синоптиков уже к вечеру вероятность значительного усиления снегопада составляет 80-100%. В субботу осадки не отступят.
В Самаре в ночь с 14 на 15 января задействуют 150 самосвалов для вывоза снега с улиц города
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.77
1.2
EUR 86.89
1.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
С сегодняшнего дня и все выходные в регионе пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД 
В Самаре состоится лекторий "Герои и антигерои "Нового Голливуда”"
В Самаре соблюдение масочного режима в общественном транспорте остается на усиленном контроле
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В областном правительстве обсудили выполнение программы социальной газификации 

14 января 2022 17:33
87
Основное внимание участники совещания уделили вопросу подключения к голубому топливу еще 16 тысяч домовладений.

Ход исполнения государственной программы социальной газификации обсудили на совещании в правительстве Самарской области, которое провел первый вице-губернатор Виктор Кудряшов. В совещании приняли участие представители областного министерства энергетики и ЖКХ и газоснабжающих организаций. 

Глава регионального кабмина возглавляет региональный штаб, который координирует работу по социальной газификации (или догазификации, как обычно называют программу). Суть проекта - подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах и подключение домохозяйства к газу без привлечения средств граждан.  

По сведениям областного МинЖКХ, потенциально количество домохозяйств, которые могут быть подключены к голубому топливу, оценивается более чем в 35 тысяч. При этом для подключения подключение более половины из них – 19 тысяч домовладений – уже создана техническая возможность подведения газопроводов к границам участков. 

Основное внимание участники совещания уделили вопросу подключения к голубому топливу еще 16 тысяч домовладений, для которых потребуется строительство газораспределительных газопроводов. 

По результатам 2021 года техническая возможность газификации обеспечена 2223 домовладениям, из них фактическое подключение выполнили 636 адресов, построено 13 объектов газового хозяйства протяженностью 28,3 км.

В соответствии с планом-графиком догазификации, в Самарской области планируется построить газораспределительные сети в 345 населенных пунктах. В результате будет обеспечена возможность технологического присоединения 16033 домовладений. В 2022 году планируется обеспечить техническую возможность подключения 4896 домовладений, в 2023 – еще 8923. 

«Достаточно ли у регионального оператора сил и средств, какой объем мы сможем построить хозспособом, а где необходимо привлечь подрядные организации? Прошу подробно изучить этот вопрос и спланировать работы, представить мне итоговую информацию», - поставил задачу председатель облправительства. 

На совещании отдельно обсудили внедрение системы контроля за своевременным исполнением газораспределительными организациями планов-графиков догазификации Самарской области. Газораспределительные организации будут использовать контрольно-отчетные формы, размещенные в сети интернет, где будут отражены сведения о технических характеристиках объекта газификации, сроках выполнения работ, фактически выполненных работах, количестве поданных заявок на технологическое присоединение, фактическом количестве заключенных договоров, ходе исполнения договоров.

«Если граждане отказываются от договора на подключение, мы должны понять причины отказа, выяснить, чем можно помочь», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Напомним, в декабре минувшего года правительство Самарской области приняло решение о предоставлении отдельным категориям льготников компенсирующей социальной выплаты в размере 145 тысяч рублей на приобретение газового оборудования и строительство внутридомовых газовых сетей. 

В список граждан,  на которых распространяется эта мера поддержки, вошли  инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдовы погибших инвалидов и участников войны, несовершеннолетние узники фашизма,  граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или  «Житель осажденного Севастополя», ветераны Великой Отечественной войны – труженики тыла, семьи, имеющие детей-инвалидов, многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, инвалиды I и II групп, одиноко проживающие граждане, являющиеся получателями пенсии, которая установлена (назначена) в соответствии с федеральными законами «О страховых пенсиях» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», при условии, что размер их пенсии не превышает величины прожиточного минимума в Самарской области, установленной правительством региона для пенсионеров на дату обращения за назначением социальной выплаты.

 

Фото:    pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 246 жителей Самарской области заболели коронавирусом
14 января 2022  13:19
Еще 246 жителей Самарской области заболели коронавирусом
257
В Самарской области 14 января под влиянием атлантического циклона​ ожидается​ усиление ветра, снегопады, метели
14 января 2022  10:30
В Самарской области 14 января под влиянием атлантического циклона​ ожидается​ усиление ветра, снегопады, метели
390
В интеллектуальных соревнованиях на знание истории родного края приняли участие команды из всех 37 муниципальных образований области.
13 января 2022  21:56
Дмитрий Азаров поздравил победителей квиза, посвященного Дню Самарской губернии
484
Самарская область перевыполнила план по вводу жилья
13 января 2022  13:09
Самарская область перевыполнила план по вводу жилья
536
Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил Губернатора и жителей с Днём Самарской губернии
13 января 2022  10:21
Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил Губернатора и жителей с Днём Самарской губернии
435
Весь список