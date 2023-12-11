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В новогодние праздники более четверти самарцев возьмут подработку

11 декабря 2023 10:59
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В новогодние праздники более четверти самарцев возьмут подработку

Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос среди 1980 работающих россиян в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе, в Самарской области, на тему “Планируете ли вы подрабатывать в новогодние праздники?”. Утвердительно ответили 27% респондентов. 

В топ самых популярных профессий для подработки вошли: 

  • комплектовщик товаров — 15%;

  • курьер — 12%;

  • таксист — 10%;

  • работник колл-центра — 8%;

  • официант — 6%;

  • продавец — 5%;

  • репетитор — 5%;

  • фотограф — 3%

  • грузчик — 2%;

  • сотрудник проката зимнего инвентаря — 2%;

  • Снегурочка/Дед Мороз — 1%.

Еще 19% указали, что возьмут сверхурочные часы на своей постоянной работе, а 12% готовы взяться за любую подработку. 

Также респонденты рассказали о причинах, по которым они не хотят или не могут проводить новогодние каникулы в праздности (была дана возможность выбрать несколько вариантов ответа): для 49% подработка — это возможность накопить дополнительных денег, 30% хотят побыстрее закрыть кредиты, 26% не устраивает размер зарплаты на основной работе, для 14% подработка — это хобби, 10% хотят рассчитаться с прочими, помимо кредитов, долгами, 5% просто не любят Новый год, не отмечают его и предпочитают в эти дни заняться делом, а 4% признались, что Новый год им встречать не с кем, поэтому подработкой они просто убивают время. 

От 15 000 до 20 000 рублей на новогодних праздниках рассчитывают заработать 33% респондентов; на сумму 5 000-10 000 рублей настроены 29% респондентов; 16% устроит любой заработок, 14% думают, что заработают до 5 000 рублей, а 8% настроены на заработок в более чем 20 000 рублей.

Все праздничные дни будут работать 19% респондентов, 12% рассчитывают отдать работе один-два дня, а 69% будут работать столько, сколько позволят обстоятельства.

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