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Специальные версии мотоциклов тяжелого класса отлично подходят для выполнения задач подразделений МВД и МЧС.
"В НАМИ создали действительно эффектный мотоцикл". Представлен первый прототип электрического мотоцикла Aurus
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"В НАМИ создали действительно эффектный мотоцикл". Представлен первый прототип электрического мотоцикла Aurus

11 марта 2021 23:55
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Специальные версии мотоциклов тяжелого класса отлично подходят для выполнения задач подразделений МВД и МЧС.

ФГУП "НАМИ" представил первый прототип электрического мотоцикла Aurus. Презентационный видеоролик с новинкой опубликован в Instagram Минпромторга РФ, передает ТАСС.

"Специалисты ФГУП "НАМИ" по поручению Минпромторга России провели комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, результатом которых стал прототип электрического мотоцикла специального назначения. Мотоцикл создан с учетом требований специалистов гаража особого назначения ФСО России и не просто соответствует их запросам в части функциональных качеств, предъявляемых к мотоциклам подобного класса. В НАМИ создали действительно эффектный мотоцикл", - отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого приводит пресс-служба министерства.

В Минпромторге указали, что специальные версии мотоциклов тяжелого класса отлично подходят для выполнения целого ряда задач подразделений МВД и МЧС. При этом высокие потребительские качества разрабатываемой в НАМИ платформы мотоцикла открывают широкие возможности для создания на применяемой агрегатной базе конкурентоспособных образцов и для свободной продажи.

"Электрический энергосиловой комплекс разрабатываемого мотоцикла с пиковой мощностью 140 кВт обеспечит необходимые динамические характеристики в сочетании с плавностью работы, бесшумностью и необходимым запасом хода. Динамика разгона мотоцикла от 0 до 100 км/ч составит 3,7 секунды. Мотоцикл будет выполнен в стилистике, обеспечивающей полную эстетическую встраиваемость в линейку бренда AurusRussia", - добавили в министерстве.

 

Фото:   Пресс-служба ФГУП "НАМИ"/ТАСС

 

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