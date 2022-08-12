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В начале августа 2022 года новостройки в России подешевели на два процента по сравнению с июнем. Аналитики ВТБ предрекли, что цены на этот тип жилья продолжат снижаться, пишет РБК.

«В случае сохранения текущей ситуации в экономике, в августе эксперты ВТБ прогнозируют дальнейшее движение стоимости квадратного метра вниз при относительно меньшем, чем в прошлом году, количества сделок на рынке», — спрогнозировали представители банка.

По данным финансовой организации, уменьшения цен на жилье ждут около 70 процентов россиян. Эксперты отметили, что повышению активности на рынке недвижимости препятствуют не до конца восстановившаяся доступность ипотеки и резко увеличившиеся весной цены на квартиры.

«Понимая это, застройщики могут пойти на дальнейшее снижение стоимости "квадрата". Однако осенью в условиях сезонного оживления спроса снижение цен, по прогнозам банка, может остановиться», — предположили в ВТБ.

Ранее эксперты в области недвижимости отметили, что рынок жилья в России начал восстанавливаться после весеннего спада — меньше застройщиков стали замораживать свои проекты и вносить изменения в производственные планы. Однако, по оценкам специалистов, себестоимость строительства остается высокой на фоне подорожания материалов и отсутствия новых логистических цепочек.