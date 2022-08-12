Я нашел ошибку
Главные новости:
Концерт начнётся после выступления легендарной пилотажной группы «Русь» и Самарского областного аэроклуба ДОСААФ России.
Сегодня группа "ВМЕСТЕ" выступит с песней «Я иду» на концерте «Под небом единым»
В настоящее время выполняется внутренняя отделка помещений.
 В селе Максимовка Богатовского района идет капитальный ремонт здания офиса врача общей практики
Жители Железнодорожного района Самары пожаловались на действия молодых людей, требующих пустить их в квартиры для проверки счётчиков.  
«РКС-Самара»: наши сотрудники по квартирам не ходят!
В Тольятти в один день в ДТП попали мотоциклист и велосипедист
В Тольятти в один день в ДТП попали мотоциклист и велосипедист
В Самарской области сотрудника налогового органа уличили во взяточничестве
В Самарской области сотрудника налогового органа уличили во взяточничестве
В начале августа 2022 года новостройки в России подешевели
В начале августа 2022 года новостройки в России подешевели
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
В Новокуйбышевске более 90 г героина изъяли полицейские у граждан р. Узбекистан
В Новокуйбышевске более 90 г героина изъяли полицейские у граждан р. Узбекистан
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.62
0.17
EUR 62.52
0.82
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
В Самарской области пройдет фестиваль "Грамотные выходные"
На стадионе «Металлург» состоится футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето в Самаре»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В начале августа 2022 года новостройки в России подешевели

12 августа 2022 13:49
91
В начале августа 2022 года новостройки в России подешевели

В начале августа 2022 года новостройки в России подешевели на два процента по сравнению с июнем. Аналитики ВТБ предрекли, что цены на этот тип жилья продолжат снижаться, пишет РБК.

«В случае сохранения текущей ситуации в экономике, в августе эксперты ВТБ прогнозируют дальнейшее движение стоимости квадратного метра вниз при относительно меньшем, чем в прошлом году, количества сделок на рынке», — спрогнозировали представители банка.

По данным финансовой организации, уменьшения цен на жилье ждут около 70 процентов россиян. Эксперты отметили, что повышению активности на рынке недвижимости препятствуют не до конца восстановившаяся доступность ипотеки и резко увеличившиеся весной цены на квартиры.

«Понимая это, застройщики могут пойти на дальнейшее снижение стоимости "квадрата". Однако осенью в условиях сезонного оживления спроса снижение цен, по прогнозам банка, может остановиться», — предположили в ВТБ.

Ранее эксперты в области недвижимости отметили, что рынок жилья в России начал восстанавливаться после весеннего спада — меньше застройщиков стали замораживать свои проекты и вносить изменения в производственные планы. Однако, по оценкам специалистов, себестоимость строительства остается высокой на фоне подорожания материалов и отсутствия новых логистических цепочек.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
12 августа 2022  13:45
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
103
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
12 августа 2022  13:24
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
110
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
12 августа 2022  12:50
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
146
День Военно-воздушных сил отметят в Самаре
12 августа 2022  11:28
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
197
Дмитрий Азаров в День ВВС России обратился к авиаторам и ветеранам отрасли
12 августа 2022  11:08
Дмитрий Азаров в День ВВС России обратился к авиаторам и ветеранам отрасли
166
Весь список