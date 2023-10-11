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В Минцифры предложили ремонтировать отделения "Почты России" за счет маркетплейсов

11 октября 2023 10:24
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В Минцифры предложили ремонтировать отделения "Почты России" за счет маркетплейсов

Глава Минцифры Максут Шадаев предложил использовать инфраструктурный платеж маркетплейсов для покрытия ремонта и части убытков отделений "Почты России" в населенных пунктах, где проживают менее 5 тысяч человек. Об этом пишет РБК.

По информации министра, ведомство работает над формулой высчитывания инфраструктурного платежа. Законопроект о его введении может затронуть около 28 тысяч почтовых отделений.

Кроме того, за счет полученных из бюджета в 2021 и 2022 годах средств, а это 10 миллиардов рублей, до конца 2023 года отремонтируют около 2,5 тысячи отделений, уточнил Шадаев. В 2024-м – до 3,3 тысячи, пишет m24.ru.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что в бюджете "Почты России" продолжает расти "финансовая дыра". По ее мнению, кабмину необходимо выработать правильную модель функционирования этой компании.

Глава компании Михаил Волков, комментируя данное заявление, отметил, что финансовое положение "Почты России" остается напряженным. Он объяснил, что примерно 27 тысяч отделений "Почты России" находятся в сельских и удаленных населенных пунктах, где они выполняют социальную функцию. Такие подразделения, как правило, убыточны, подчеркнул глава компании.
 

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