В Минпромторге исключили возврат челноков из-за параллельного импорта

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Параллельный импорт подразумевает под собой возможность ввоза товара из любой страны, где продукция введена в гражданский оборот правообладателем или с его согласия. Об этом рассказали «Известиям» в Минпромторге в четверг, 14 апреля.

Там добавили, что перевозка возможна по любым доступным логистическим маршрутам. Премьер-министр Михаил Мишустин в конце марта отменил ответственность за ввоз в РФ товаров по параллельному импорту — до 5 млн рублей штрафа плюс уничтожение товара, проданного без одобрения владельца знака.

«Механизм параллельного импорта на территории РФ не создает условий для развития массовой самостоятельной доставки товара с места мелкими партиями, так как челноки не смогут составить конкуренцию множеству торговых компаний», — отметили в Минпромторге.

Там полагают, что торговые компании могут обеспечить насыщение потребительского рынка РФ, в том числе с использованием механизма параллельного импорта.

Накануне в Минпромторге сообщили, что планируют в ближайшее время утвердить перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Так, кроме указания кодов ТН ВЭД в список будут включены и указания на конкретные бренды по всем отраслям промышленности. В перечень будут включены все товары, компании-производители которых прекратили поставки на российский рынок.

11 апреля в Минпромторге заявили «Известиям», что собираются легализовать параллельный импорт только для тех марок, которые заявили о прекращении или приостановке своей деятельности в России.