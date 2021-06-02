В Минэнерго рассказали о возможности ввести прогрессивный тариф на электричество

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О планах на введение растущих тарифов оплаты за электроэнергию в стране рассказал руководитель Министерства энергетики Николай Шульгинов. Он поделился этим во время общения с журналистами.

«Прогрессивный тариф на электроэнергию для населения по всей России не готовится», – заявил Министр энергетики.

Также сообщается, что он рассказал об этом в интервью РИА «Новости».

До этого сообщалось, что Министерство энергетики заявило о признании цен на электроэнергию в РФ одними из самых низких по мировым показателям. Об этом ранее писал «ФедералПресс».