В Литве допустили остановку калининградского транзита из-за проблем с банками

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Проблемы с оплатой перевозки российских грузов могут привести к ситуации, которая вынудит Литву остановить железнодорожный калининградский транзит. Об этом в среду в эфире национального радио LRT заявил министр коммуникаций и транспорта балтийской республики Марюс Скуодис.

"Государство не может обязать коммерческие банки принимать платежи из России. Не представляю, чтобы предприятия нашего сектора предоставляли услуги, которые не оплачиваются", - обрисовал он ситуацию, которая складывается с оплатой за грузовой калининградский транзит по железной дороге.

Вопросы по оплате, по словам главы транспортного ведомства, следует адресовать российской стороне. "То, как будут осуществляться расчеты, является ответственностью клиента", - отметил Скуодис.

Коммерческий Šiaulių bankas, через который шли расчеты за транзит, сообщил, что с 1 сентября на фоне санкций ЕС против РФ из-за событий на Украине прекращает все операции с российскими клиентами. 28 июля российская сторона вручила Литве ноту из-за банковских проблем с калининградским транзитом, пишет ТАСС.