В Кремле назвали главную цель нового бюджета РФ

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В Кремле раскрыли ключевую задачу, которую ставит перед собой новый бюджет Российской Федерации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главная цель бюджета — поддержание высоких темпов экономического развития страны.

«Это тщательно сбалансированный и выверенный бюджет, ориентированный на сохранение высоких темпов экономического развития», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Бюджет был внесен правительством в Госдуму 1 октября. Его сумма составляет 40 триллионов рублей, пишет URA.RU.