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В исправительных учреждениях УФСИН России по Самарской области развивается производство металлоконструкций

9 ноября 2021 11:54
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В исправительных учреждениях УФСИН России по Самарской области развивается производство металлоконструкций

В ряде колоний уголовно-исполнительной системы региона организован выпуск изделий из металла. На производстве задействованы специалисты из числа осужденных. Оборудование для него закуплено за счёт средств УИС. Металлоконструкции различных форм и конфигураций изготавливают как для внутрисистемных нужд, так и для муниципальных и коммерческих структур. 

Так, в исправительной колонии № 3 производят павильоны для остановок общественного транспорта, вольеры для служебных собак, металлические аншлаги. 

В другом исправительном учреждении – ИК-5, налажено изготовление вышек сотовой связи.

Различные виды малых архитектурных форм, а также контейнеры для раздельного сбора твердых бытовых отходов  производят в ИК-6.

 В ИК-26 освоено производство армированной колючей ленты, каркасов для парников и теплиц.

Как отметил заместитель начальника УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Александр Лепилин, выпуск металлоконструкций в исправительных учреждениях занимает важное место в производственной деятельности уголовно-исполнительной системы. Работа в этом направлении будет постоянно развиваться и совершенствоваться, что благоприятно скажется на трудовой занятости осужденных и позволит обеспечить выгодными заказами колонии, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области

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