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В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для россиян

3 марта 2022 09:25
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В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для россиян

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий кредитные каникулы для россиян до 30 сентября 2022 года. Об этом говорится в законопроекте о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций, который размещен в четверг, 3 марта, в думской электронной базе.

«Законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита (займа) не подлежит применению, а также период действия механизма кредитных каникул, предусмотренных Федеральным законом №106-ФЗ, до 30 сентября 2022 года с возможностью продления указанного срока правительством Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законопроект определит механизмы поддержки экономического сектора, среди которых упрощающие установленные законодательством России разрешительные и лицензионные процедуры. Они регламентируют осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и особенности регулирования правоотношений в сфере страховой деятельности в стране.

Ранее в этот день сообщалось, что проект федерального закона разработан для защиты национальных интересов РФ в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, сообщают "Известия".

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