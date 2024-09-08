В Госдуме РФ предложили ввести государственное регулирование цен на продукты

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Авторы законопроекта предложили регулировать цены на молоко, яйца, муку, масло, черный чай, мясо, рыбу и ряд других товаров.

Законопроект уже разработан и, как сообщил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, готов к внесению в Госдуму РФ.

Новый закон предполагает предусмотреть механизм, который будет ограничивать предельные торговые наценки на социально значимые виды продовольствия. Список таких товаров также подготовили парламентарии.

По мнению Миронова, закон снизит социальную напряженность, подстегиваемую инфляцией. Так, авторы инициативы утверждают, что после принятия закона о госрегулировании цен, литр молока будет стоить около 44 рублей за литр. Сегодня в Самаре цена литра молока, в зависимости от упаковки, жирности и производителя, стоит, в массе своей, от 60 до 130 рублей, пишет Обоз.инфо.