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В Госдуме подготовили предложения по выплатам вкладов СССР

19 октября 2023 09:19
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В Госдуме подготовили предложения по выплатам вкладов СССР

Рабочая группа в Госдуме подготовила несколько предложений по компенсации сбережений граждан СССР, помещенных во вклады в Сбербанк в период до 20 июня 1991 года

Начиная с 2003 года, в России действует приостановка компенсации сбережений. В рабочей группе Госдумы решили, что вложения вкладчикам надо все-таки возместить. Предложено сделать это поэтапно, ведь средств в бюджете на компенсации всем, очевидно, не хватит.

Речь о сбережениях граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк. Вторая категория - вложения в госбумаги СССР и РСФСР, сделанные до 1 января 1992 года. В 1995 году было принято решение перевести вклады в долговые обязательства государства. Но необходимых законов для этого с тех пор так и не приняли. Но главное, власти ежегодно указывают на отсутствие необходимых источников финансирования. И ежегодно компенсация в очередной раз приостанавливается. Так, по расчетам комитета по финрынку, при переводе всех гарантированных сбережений граждан в обязательства страны объем средств, необходимый на их погашение, составит только в 2024 году 61,8 трлн рублей.

Член комитета по финансовому рынку Владимир Сенин сообщил, что профильная рабочая группа подготовила предложения, принятие которых помогут сдвинуть дело с мертвой точки.

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Так, предлагается перенести дореформенные сбережения вкладчиков в долговые обязательства Сбербанка. А затем - сделать компенсационные выплаты хотя бы части вкладчикам. Члены рабочей группы предложили возрастной приоритет - "78 плюс".

Граждане этой категории, по задумке, должны получить деньги первыми. По расчетам членов рабочей группы, это порядка 4 миллионов человек. "Если начинать выплачивать отсюда, это примерно 7,3 миллиарда рублей", - сообщил парламентарий. По оценке авторов предложения, такую нагрузку бюджет выдержит, пишет РГ.

А если государство все-таки не может выполнить обязательства, то честно уже в этом признаться и прекратить приостановку, отметил Сенин.

На данный момент официально планируется очередная "заморозка": комитет Госдумы по финансовому рынку ранее рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о продлении до 1 января 2027 года приостановки компенсации указанных вкладов.

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