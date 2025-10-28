В ГД хотят вернуть госпрограмму по строительству метро в городах-миллионниках

126

Зампредседателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (фракция "Справедливая Россия – За правду") Александр Аксененко предложил возобновить советскую программу строительства метро в городах с населением более 1 миллиона человек.

С этой инициативой он обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, направив ему соответствующее письмо.

"В целях стратегического развития крупнейших городов РФ, обеспечения устойчивости их транспортной инфраструктуры и повышения качества жизни населения представляется целесообразным рассмотреть вопрос о возобновлении государственной программы строительства метрополитенов в городах с численностью населения свыше одного миллиона человек по аналогии с практикой, применявшейся в советский период", – говорится в письме, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Аксененко подчеркнул, что в России насчитывается 16 городских агломераций с населением более миллиона человек. В совокупности эти города составляют около четверти всего населения страны.

"Однако транспортная инфраструктура большей части таких городов не соответствует потребностям и нагрузке, вызванной масштабами урбанизации, внутренней миграции и возросшей автомобилизации, метро есть только в семи", – указал депутат.

Как он отметил, с начала 1990-х годов, за исключением Казани, в стране не было открыто ни одного нового метрополитена, несмотря на очевидную необходимость в этом.

"В частности, в Новосибирске за 13 лет – с 1979 по 1992 год – было открыто 10 станций метро, а потом за 33 года – с 1992 по 2025 год – только 4 станции. Пассажиропоток при этом значительно вырос и достиг 86,1 млн человек", – добавил Аксененко.

Депутат считает, что федеральная программа комплексного строительства метрополитенов значительно уменьшит нагрузку на дорожную инфраструктуру. Кроме того, он убежден, что развитие метрополитена стимулирует спрос на продукцию машиностроительной отрасли, строительные материалы и электронику. Оно также способствует созданию новых рабочих мест и повышает инвестиционную привлекательность городов.