В ГД хотят вернуть госпрограмму по строительству метро в городах-миллионниках

Я нашел ошибку
Главные новости:
Набиуллина: инфляция опустится к целевому уровню в 4% во второй половине 2026 г.
Набиуллина: инфляция опустится к целевому уровню в 4% во второй половине 2026 г.
Ученые Самарского университета им. Королёва разработали новую технологию увеличения точности цветопередачи цифровых камер
Ученые Самарского университета им. Королёва разработали новую технологию увеличения точности цветопередачи цифровых камер
Сызранские транспортные полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал – 2025»
Сызранские транспортные полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал – 2025»
Пятеро должников из Октябрьского района Самары остались без канализации из-за неоплаченных счетов от «РКС-Самара»
83% самарцев за то, чтобы привлекать бабушек к воспитанию внуков
83% самарцев за то, чтобы привлекать бабушек к воспитанию внуков
Самарец незаконно получал пенсию по инвалидности
Самарец незаконно получал пенсию по инвалидности
Самарская область присоединится к Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая в этом году отмечает юбилей
Самарская область присоединится к Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая в этом году отмечает юбилей
Фонд «ДетскиеДомики» собрал в Самаре представителей детских учреждений, НКО и волонтеров на митап о благотворительности в пользу детей с особыми нуждами
Фонд «ДетскиеДомики» собрал в Самаре представителей детских учреждений, НКО и волонтеров на митап о благотворительности в пользу детей с особыми нуждами
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.98
-1.99
EUR 92.02
-2.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о цвете и его влиянии за зрителя
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В ГД хотят вернуть госпрограмму по строительству метро в городах-миллионниках

28 октября 2025 09:20
126
В ГД хотят вернуть госпрограмму по строительству метро в городах-миллионниках

Зампредседателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (фракция "Справедливая Россия – За правду") Александр Аксененко предложил возобновить советскую программу строительства метро в городах с населением более 1 миллиона человек.

С этой инициативой он обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, направив ему соответствующее письмо.

"В целях стратегического развития крупнейших городов РФ, обеспечения устойчивости их транспортной инфраструктуры и повышения качества жизни населения представляется целесообразным рассмотреть вопрос о возобновлении государственной программы строительства метрополитенов в городах с численностью населения свыше одного миллиона человек по аналогии с практикой, применявшейся в советский период", – говорится в письме, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Аксененко подчеркнул, что в России насчитывается 16 городских агломераций с населением более миллиона человек. В совокупности эти города составляют около четверти всего населения страны.

"Однако транспортная инфраструктура большей части таких городов не соответствует потребностям и нагрузке, вызванной масштабами урбанизации, внутренней миграции и возросшей автомобилизации, метро есть только в семи", – указал депутат.

Как он отметил, с начала 1990-х годов, за исключением Казани, в стране не было открыто ни одного нового метрополитена, несмотря на очевидную необходимость в этом.

"В частности, в Новосибирске за 13 лет – с 1979 по 1992 год – было открыто 10 станций метро, а потом за 33 года – с 1992 по 2025 год – только 4 станции. Пассажиропоток при этом значительно вырос и достиг 86,1 млн человек", – добавил Аксененко.

Депутат считает, что федеральная программа комплексного строительства метрополитенов значительно уменьшит нагрузку на дорожную инфраструктуру. Кроме того, он убежден, что развитие метрополитена стимулирует спрос на продукцию машиностроительной отрасли, строительные материалы и электронику. Оно также способствует созданию новых рабочих мест и повышает инвестиционную привлекательность городов.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе.
27 октября 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве и озвучил ряд кадровых изменений
383
Назначен куратор Самары
27 октября 2025  13:50
Назначен куратор Самары
401
Вячеслав Федорищев оценил на
27 октября 2025  13:46
Вячеслав Федорищев оценил на "неудовлетворительно" работу правительства региона
370
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
27 октября 2025  10:35
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
1129
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
26 октября 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
706
Весь список