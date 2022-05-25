В федеральный проект «Чистая страна» могут включить территорию завода «Фосфор» и закрытый полигон ТБО возле Узюково

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Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) Светланой Радионовой.

На встрече обсудили вопросы, связанные с ликвидацией очагов загрязнения на территории ОАО «Фосфор», ликвидацию бывшего полигона твердых коммунальных отходов около села Узюково в Ставропольском районе области и включением этих объектов в новый федеральный проект «Генеральная уборка».

С 1963 года Куйбышевский химический завод – так называлось предприятие раньше – выпускал фосфор и фосфорную кислоту, фосфорные соли, удобрения, ядохимикаты, синтетические моющие средства, фосфорные соли, удобрения и фосфорорганические соединения. В 2008 году ОАО «Фосфор» было ликвидировано.

К настоящему время на территории предприятии выявлено 11 очагов загрязнения. Правительство Самарской области находится в постоянном диалоге с Минприроды РФ, Росприроднадзором по вопросу ликвидации опасных отходов. Власти региона организовали работы по подготовке технико-экономического обоснования для включения площадки «Фосфора» в реестр объектов накопленного экологического вреда, а впоследствии – в федеральную программу по ликвидации накопленного экологического ущерба. Разработаны технические решения технологии утилизации обезвреживания фосфорсодержащих и иных токсичных отходов: как на территории бывшего ОАО «Фосфор», так и с вывозом на сторонние объекты. Работу провели ученые технического университета и специалисты предприятий, которые имеют опыт обезвреживания опасных веществ.

Кроме того, администрацией Тольятти и Правительством Самарской области проводятся переговоры с собственниками зданий и сооружений по вопросу демонтажа загрязненных объектов недвижимости. Собственники отдельных строений не установлены, решается вопрос по приватизации таких объектов, их передаче в федеральную собственность.

Виктор Кудряшов сообщил руководителю Росприроднадзора о проведенной работе. Участники встречи обсудили проблемные вопросы с акцентом на необходимости ускорить решение вопроса. Рассмотрели возможность включения работ на площадке «Фосфора» в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология», который стартовал в текущем году и продлится до 2030 года.

«Загрязнение территории отходами 1-го, 2-го и 3-го класса опасности, конечно, является острейшей проблемой. Уверен, что мы найдем решение. Вместе с тем, территория «Фосфора» - готовая площадка для инвесторов. Она обеспечена энергоресурсами, инженерными сетями, дорожной инфраструктурой. Уже сегодня здесь ведут производственную деятельность 14 предприятий. После того, как проблема с загрязнением будет решена, инвестиционная привлекательность территории вырастет в разы», - прокомментировал итоги обсуждения Виктор Кудряшов.

Полигон близ Узюково - еще один загрязненный участок территории, расположенный в Ставропольском районе. Он начал использоваться в 1989 году, сейчас объем накопленных отходов составляет около 15 миллионов кубометров. В 2004 году полигон был закрыт. По итогам газохимического обследования специалисты отмечали здесь превышение норм марганца, железа, хлоридов.

Правительство региона в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Самарской области на 2014-2025 годы и на период до 2030 года» выделило средства на разработку проектной сметной документации по рекультивации объекта. Разработка проекта завершена. Полигон включен в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. На встрече также рассмотрели возможность включения полигона в проект «Чистая страна».

Важное условие участия в программе – оформление всех земельных площадок, решение вопросов с собственниками. Ряд участков Узюковского полигона находятся в собственности жителей села, отдельные территории не оформлены. По итогам встречи председатель Правительства Самарской области поручил руководству администрации муниципального образования ускорить решение вопросов по оформлению земель и провести переговоры с собственниками участков.