В федеральный проект «Чистая страна» могут включить территорию завода «Фосфор» и закрытый полигон ТБО возле Узюково

Я нашел ошибку
Главные новости:
Форум «Мой бизнес 63» станет такой площадкой для обсуждения текущей повестки, обмена опытом и общения с единомышленниками и коллегами по цеху.
В губернии 26 мая стартует форум «Мой бизнес 63»
Одна из действенных мер поддержки семей с детьми - помощь на основании социального контракта.
Более 30 тысяч семей региона получают новые выплаты на детей от 8 до 17 лет
Должники-алиментщики на особом контроле у судебных приставов.
В Самарской области стартует акция «Судебные приставы – детям»
Гости презентации – бабушки с внуками, активные читатели.
«Самарская областная детская библиотека» презентует путеводителя «Моя Самара. Веселый путеводитель для детей и их родителей»
Всего московские власти прекратят взыскaние или вернут по амнистии околo 13,6 млрд рублей за нaрушение ковидных oграничений.
Мэр Москвы  Сергей Собянин объявил "ковидную амнистию"
Проектом предусмотрено расширение проезжей части дороги до 4-х полос движения.
В регионе круглосуточно продолжается реконструкция трассы Кинель – Богатое – Борское по дорожному нацпроекту
В апреле этого года узбекистанские СМИ сообщали, что певица вернулась в Узбекистан после долгого отсутствия.
СМИ: певицу Наргиз задержали в аэропорту Домодедово после прилета из Ташкента
Самарчанка в ходе конфликта убила мужа ножом
Самарчанка в ходе конфликта убила мужа ножом
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.97
-1.24
EUR 58.87
-1.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Для одиннадцатиклассников Самарской области прозвенел "Последний звонок"
КПРФ провела на Красной площади торжественную церемонию посвящения в пионеры
Программа «Российской студенческой весны» на 22 мая: Клава Кока, рекорд по массовому вращению в народном танце и «ЗаБег»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В федеральный проект «Чистая страна» могут включить территорию завода «Фосфор» и закрытый полигон ТБО возле Узюково

25 мая 2022 12:11
157
В федеральный проект «Чистая страна» могут включить территорию завода «Фосфор» и закрытый полигон ТБО возле Узюково

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) Светланой Радионовой. 

На встрече обсудили вопросы, связанные с ликвидацией очагов загрязнения на территории ОАО «Фосфор», ликвидацию бывшего полигона твердых коммунальных отходов около села Узюково в Ставропольском районе области и включением этих объектов в новый федеральный проект «Генеральная уборка».  

С 1963 года Куйбышевский химический завод – так называлось предприятие раньше – выпускал фосфор и фосфорную кислоту, фосфорные соли, удобрения, ядохимикаты, синтетические моющие средства, фосфорные соли, удобрения и фосфорорганические соединения. В 2008 году ОАО «Фосфор» было ликвидировано. 

К настоящему время на территории предприятии выявлено 11 очагов загрязнения. Правительство Самарской области находится в постоянном диалоге с Минприроды РФ, Росприроднадзором по вопросу ликвидации опасных отходов. Власти региона организовали работы по подготовке технико-экономического обоснования для включения площадки «Фосфора» в реестр объектов накопленного экологического вреда, а впоследствии – в федеральную программу по ликвидации накопленного экологического ущерба. Разработаны технические решения технологии утилизации обезвреживания фосфорсодержащих и иных токсичных отходов: как на территории бывшего ОАО «Фосфор», так и с вывозом на сторонние объекты. Работу провели ученые технического университета и специалисты предприятий, которые имеют опыт обезвреживания опасных веществ. 

Кроме того, администрацией Тольятти и Правительством Самарской области проводятся переговоры с собственниками зданий и сооружений по вопросу демонтажа загрязненных объектов недвижимости. Собственники отдельных строений не установлены, решается вопрос по приватизации таких объектов, их передаче в федеральную собственность. 

Виктор Кудряшов сообщил руководителю Росприроднадзора о проведенной работе. Участники встречи обсудили проблемные вопросы с акцентом на необходимости ускорить решение вопроса. Рассмотрели возможность включения работ на площадке «Фосфора» в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология», который стартовал в текущем году и продлится до 2030 года.

 «Загрязнение территории отходами 1-го, 2-го и 3-го класса опасности, конечно, является острейшей проблемой.  Уверен, что мы найдем решение. Вместе с тем, территория «Фосфора» - готовая площадка для инвесторов. Она обеспечена энергоресурсами, инженерными сетями, дорожной инфраструктурой. Уже сегодня здесь ведут производственную деятельность 14 предприятий. После того, как проблема с загрязнением будет решена, инвестиционная привлекательность территории вырастет в разы», - прокомментировал итоги обсуждения Виктор Кудряшов. 

Полигон близ Узюково - еще один загрязненный участок территории, расположенный в Ставропольском районе. Он начал использоваться в 1989 году, сейчас объем накопленных отходов составляет около 15 миллионов кубометров. В 2004 году полигон был закрыт. По итогам газохимического обследования специалисты отмечали здесь превышение норм марганца, железа, хлоридов. 

Правительство региона в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Самарской области на 2014-2025 годы и на период до 2030 года» выделило средства на разработку проектной сметной документации по рекультивации объекта. Разработка проекта завершена. Полигон включен в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. На встрече также рассмотрели возможность включения полигона в проект «Чистая страна». 

Важное условие участия в программе – оформление всех земельных площадок, решение вопросов с собственниками. Ряд участков Узюковского полигона находятся в собственности жителей села, отдельные территории не оформлены. По итогам встречи председатель Правительства Самарской области поручил руководству администрации муниципального образования ускорить решение вопросов по оформлению земель и провести переговоры с собственниками участков.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Самарцы решат, каким станет парк Молодежный
25 мая 2022  13:57
Самарцы решат, каким станет парк Молодежный
122
Всероссийский форум «Здравница» Самарский регион принимает уже во второй  раз
25 мая 2022  12:45
Всероссийский форум «Здравница» Самарский регион принимает уже во второй раз
156
Дмитрий Азаров: «Мы будем гордиться тем, что принимали юбилейную Всероссийскую Студвесну»
24 мая 2022  12:59
Дмитрий Азаров: «Мы будем гордиться тем, что принимали юбилейную Всероссийскую Студвесну»
459
Закрытие Всероссийской Студвесны в Самаре - фейерверк талантов: ФОТО
24 мая 2022  12:36
Закрытие Всероссийской Студвесны в Самаре - фейерверк талантов: ФОТО
481
Дмитрий Азаров
24 мая 2022  09:29
Дмитрий Азаров "Я уверен, что Студвесна зарядилась нашей волжской, самарской энергией"
424
Весь список