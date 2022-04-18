В Думе предложили возвращать гражданам до 100 тыс. рублей при банкротстве работодателя

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Депутаты от фракции ЛДПР, а также сенаторы Иван Абрамов, Вадим Деньгин и Елена Афанасьева в понедельник внесут в Госдуму законопроект, позволяющий вернуть гражданам до 100 тысяч рублей в случае признания работодателя банкротом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале один из авторов инициативы - замглавы фракции Ярослав Нилов.

Согласно действующей норме, порядок требования "кредиторов второй очереди удовлетворяется в первую очередь о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, в размере не более чем 30 тыс. рублей за каждый месяц на каждого человека".

"Полагаем, что в нынешних условиях роста инфляции, которая по прогнозам аналитиков может в 2022 году составить 20% вместо 4%, предусмотренный пунктом 5 статьи 136 федерального закона ["О несостоятельности (банкротстве)"] размер выплачиваемой заработной платы не более 30 тыс. рублей в месяц является недостаточным", - говорится в пояснительной записке.

В этой связи инициатива предлагает внести изменение в пункт 5 статьи 136 федерального закона о банкротстве, согласно которому "требования кредиторов второй очереди удовлетворяются в первую очередь о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору", в размере не более чем 100 тыс. рублей за каждый месяц на каждого человека, сообщает ТАСС.