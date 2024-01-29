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В декабре 2023 г. зафиксирован исторический максимум среднего размера ипотеки – 4,45 млн руб.

29 января 2024 09:36
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В декабре 2023 г. зафиксирован исторический максимум среднего размера ипотеки – 4,45 млн руб.

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан в декабре 2023 г.

Количество новых ипотечных кредитов за месяц практически не изменилось, а объемы выросли на 5%. В предновогодний месяц прошлого года было выдано 230,95 тыс. ипотечных кредитов на 1,03 трлн руб., в ноябре – 231,34 тыс. кредитов на 978,59 млрд руб. Средний размер новой ипотеки вырос за месяц соразмерно на 5%: с 4,23 до 4,45 млн руб. В декабре прошлого года зафиксирован самый высокий средний чек по ипотеке за всю историю кредитования в данном сегменте. Предыдущий максимум принадлежит сентябрю прошлого года, когда кредиторы одобряли ипотеки со средним размером в 4,26 млн руб. В годовом отношении объемы ипотечного кредитования выросли на 8%, количество выдач снизилось на 2%. В декабре 2022 года было выдано 236,15 тыс. кредитов на 951,66 млрд руб. Средний чек ипотеки вырос за год на 10%: с 4,03 млн руб.

В пятерку регионов-лидеров по объемам ипотечного кредитования в декабре 2023 г. вошли: Москва – 16,83 тыс. кредитов на 129,57 млрд руб., Московская обл. – 13,19 тыс. кредитов на 82,67 млрд руб., Санкт-Петербург – 10,67 тыс. кредитов на 63,49 млрд руб., Краснодарский край – 8,63 тыс. кредитов на 41,13 млрд руб. и Татарстан – 8,55 тыс. кредитов на 39,05 млрд руб.

В большинстве регионов из числа ТОП-30 наблюдается увеличение ипотечного кредитования в денежном эквиваленте. Наибольший рост зафиксирован в Приморском крае: +38%. Наибольшее снижение объемов отмечается в Югре: -14%. В Саратовской обл. показатель за год не изменился. Динамика количества новых выдач в регионах неоднородная. Самый высокий показатель роста числа ипотек установлен также в Приморском крае: +31%. Среди регионов с обратной динамикой наибольшее снижение количества выдач – в Кемеровской обл.: -24%. В Нижегородской обл. число выдач за год не изменилось.

Средний размер ипотеки в декабре вырос в большинстве регионов. Наибольший прирост отмечается в Челябинской и Самарской областях: +21%. Без изменений средний чек остался в Санкт-Петербурге, а в Ленинградской обл. и Москве уменьшился на 1% и 4% соответственно. Самые крупные ипотечные кредиты выдавали в декабре жителям Москвы – 7,70 млн руб, Московской обл. – 6,27 млн руб., Санкт-Петербурга – 5,95 млн руб., Якутии – 5,19 млн руб. и Краснодарского края – 4,77 млн руб.

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