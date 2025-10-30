Я нашел ошибку
У россиян заметили новую волну интереса к ретро-гаджетам
Сотрудники транспортной компании «Самара Авто Газ» награждены за добросовестный труд
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
В Кинельском районе ввели карантин из-за заболевания коров
Самолёт из Антальи совершил непредвиденную посадку в Самаре
Самарская молодёжь строит будущее АПК
в Самарской области пройдут мероприятия ко Дню народного единства
Судебные приставы помогли тольяттинке взыскать ущерб за залитую квартиру
В Чапаевске построят производство робототехнических комплексов

30 октября 2025 09:25
138
В Чапаевске построят производство робототехнических комплексов

Подписано соглашение с новым резидентом Территории опережающего развития «Чапаевск». Инвестор планирует создание производства по выпуску робототехнических комплексов и систем автоматического управления для автоматизации задач в промышленности, логистике и других областях. 

Соглашение с инвестором подписал зампредседателя правительства -  министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк и глава Чапаевска Александр Кузнецов.

Выход на проектную мощность запланирован в 1 квартале 2027 года. Запуск производства позволит создать новые рабочие места и обеспечить дополнительные налоговые поступления в региональный бюджет. 

«Правительство Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым системно подходит к улучшению инвестиционного климата в регионе. Наша общая задача – создавать условия для комфортной работы и динамичного развития бизнеса, обеспечивать инвесторам и предпринимателям эффективную поддержку», – подчеркнул Павел Финк.

Резидентами двух ТОР Самарской области сегодня являются 77 компаний: 68 инвесторов - в Тольятти, 9 – в Чапаевске. Они уже вложили в свои проекты 41,9 млрд рублей инвестиций и создали 14,6 тысяч рабочих мест. За время функционирования ТОР сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона составила 6,1 млрд рублей. Повышение инвестиционной активности в регионе - одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться - по тел. 8 (800)505-90-36.

 

 

