В Беларуси запретили продажу российского чая "Гита" и "Принцесса Канди"

Я нашел ошибку
Главные новости:
В областной библиотеке самарцам покажут сценические эскизы мюзикла «Остров сокровищ»
В областной библиотеке самарцам покажут сценические эскизы мюзикла «Остров сокровищ»
Молодые самарцы чаще всего регулярно откладывают деньги со своего ежемесячного дохода
Молодые самарцы чаще всего регулярно откладывают деньги со своего ежемесячного дохода
Фестиваль «Славянский дом» в Самаре посетили 6 тысяч зрителей
Фестиваль «Славянский дом» в Самаре посетили 6 тысяч зрителей
В Самаре стартовало обучение кандидатов в рекрутеры Всемирных Игр Дружбы 2024
В Самаре стартовало обучение кандидатов в рекрутеры Всемирных Игр Дружбы 2024
Поездки на такси в России к концу 2024 года могут подорожать на 30%
Поездки на такси в России к концу 2024 года могут подорожать на 30%
В Самаре полететь в космос чаще всего мечтают сисадмины, программисты и инженеры
В Самаре полететь в космос чаще всего мечтают сисадмины, программисты и инженеры
Росмолодёжь продолжает приём заявок на грантовый конкурс
Росмолодёжь продолжает приём заявок на грантовый конкурс
В Самаре водитель сбил ребенка и уехал
В Самаре водитель сбил ребенка и уехал
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.58
0.16
EUR 100.22
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Лекция Станислава Дединского «Июльский дождь». Прощание с оттепелью» пройдет для самарцев
В лесных питомниках региона проводятся работы по чернению снега
В Самаре пройдет лекция «Человек ниоткуда», или Как в СССР искали снежного человека»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Беларуси запретили продажу российского чая "Гита" и "Принцесса Канди"

9 апреля 2024 11:09
144
В Беларуси запретили продажу российского чая "Гита" и "Принцесса Канди"

Всего была запрещена продажа четырех видов пакетированного чая, которое производит российская компания "Орими", пишет РГ.

В белорусском минздраве заявили, что продукция не соответствовала требованиям по микробиологическим показателям безопасности. Продажа данного чая на территории Беларуси запрещена, остатки нераспроданной продукции должны быть изъяты из обращения.

Также в сообщении говорится, что "Орими" проводит "ряд корректирующих мероприятий", чтобы доказать стабильность процессов производства, хранения и транспортировки, а также действенность системы контроля безопасности. На основании представленных доказательств ограничения на продажу чая "Гита" и "Принцесса Канди" в Беларуси могут быть сняты.

ООО "Орими" принадлежат чайные бренды Greenfield, Tess, "Принцесса Ява", "Жемчужина Нила", а также кофе "Жокей" и Jardin.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров и Василий Голубев обсудили вопросы сотрудничества между Самарским регионом и Ростовской областью
8 апреля 2024  11:13
Дмитрий Азаров и Василий Голубев обсудили вопросы сотрудничества между Самарским регионом и Ростовской областью
564
Количество пострадавших в ДТП под Самарой увеличилось до 26 человек
8 апреля 2024  10:14
Количество пострадавших в ДТП под Самарой увеличилось до 26 человек
327
До конца дня 7 апреля, ночью и утром 8 апреля местами по Самарской области сохранится туман
7 апреля 2024  13:17
До конца дня 7 апреля, ночью и утром 8 апреля местами по Самарской области сохранится туман
527
В Самаре проходит фестиваль ФитаЭКСПО: ФОТО
6 апреля 2024  14:47
В Самаре проходит фестиваль ФитаЭКСПО: ФОТО
688
Глава региона передал им дополнительную технику, снаряжение, гуманитарную помощь, а также провел прием по личным вопросам.
5 апреля 2024  17:45
Дмитрий Азаров встретился с земляками - участниками СВО в Запорожской области
745
Весь список