В Беларуси запретили продажу российского чая "Гита" и "Принцесса Канди"

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Всего была запрещена продажа четырех видов пакетированного чая, которое производит российская компания "Орими", пишет РГ.

В белорусском минздраве заявили, что продукция не соответствовала требованиям по микробиологическим показателям безопасности. Продажа данного чая на территории Беларуси запрещена, остатки нераспроданной продукции должны быть изъяты из обращения.

Также в сообщении говорится, что "Орими" проводит "ряд корректирующих мероприятий", чтобы доказать стабильность процессов производства, хранения и транспортировки, а также действенность системы контроля безопасности. На основании представленных доказательств ограничения на продажу чая "Гита" и "Принцесса Канди" в Беларуси могут быть сняты.

ООО "Орими" принадлежат чайные бренды Greenfield, Tess, "Принцесса Ява", "Жемчужина Нила", а также кофе "Жокей" и Jardin.