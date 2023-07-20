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В августе пересчитают пенсию работающим пенсионерам

20 июля 2023 09:16
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в августе пересчитают пенсию работающим пенсионерам

С 1 августа пересчитают пенсии работающим пенсионерам — это происходит каждый год. Максимально выплата может увеличиться на стоимость 3 пенсионных баллов, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. 

Точное количество баллов зависит от суммы отчислений в Социальный фонд, а стоимость балла — от года оформления пенсии, напомнила она. Максимальная прибавка для тех, кто оформил пенсию в 2022 году, составит 354 руб 27 коп.  Никаких заявлений писать не нужно, перерасчет происходит автоматически.

Кроме этого, традиционно с 1 числа каждого месяца для отдельных категорий пенсионеров проводится перерасчет пенсий, пишет Прайм.

Обычно индексируют пенсии трем категориям:

  • Пенсионерам, которые уволились в предыдущие Месяцы и перешли в статус неработающих. Их пенсия увеличится на размер всей предыдущей индексации;
  • Достигшим в предыдущем месяце 80-летнего возраста. Они получат удвоенную фиксированную часть пенсии. Сейчас она составляет 7567 рублей.

"Эти перерасчеты происходят автоматически. Обращаться для этого в Социальный фонд не нужно", — говорит специалист.

  • Пенсия может измениться и для тех, кто ранее предоставлял дополнительные документы для изменения условий выплаты.

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