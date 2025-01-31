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В 2024 году Отделение СФР по Самарской области компенсировало 473 жителям региона стоимость полиса ОСАГО

31 января 2025 11:17
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В 2024 году Отделение СФР по Самарской области компенсировало 473 жителям региона стоимость полиса ОСАГО

С начала 2024 года 473 гражданина с инвалидностью получили компенсацию стоимости ОСАГО от Отделения СФР по Самарской области.

Компенсация в размере 50% от стоимости полиса ОСАГО положена имеющим инвалидность гражданам, чья необходимость в транспорте по медицинским показаниям  прописана в индивидуальной программе реабилитации.

Такая компенсация может быть предоставлена на одно транспортное средство в течение календарного года. При этом в страховом полисе должно быть  учтено не более трех водителей, включая самого гражданина с инвалидностью или его законного представителя. Кроме того, при заключении договора ОСАГО граждане с инвалидностью или их представители должны являться страхователями, а страховка должна быть полностью оплачена.

Отделение СФР по Самарской области может назначить компенсацию стоимости полиса ОСАГО проактивно в том случае, если вся необходимая информация о получателе выплаты содержится в Федеральном реестре инвалидов, а также в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Если необходимые данные в базе СФР отсутствуют, компенсацию можно получить на основании заявления. Подать его можно на портале Госуслуг, в МФЦ, или же в клиентских службах Отделения СФР по Самарской области.

Рассмотрение заявления и последующая выплата денежных средств на счёт гражданина осуществляется в течение 5 рабочих дней.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы линии Отделения СФР по Самарской области — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, а в пятницу — с 8:30 до 16:30). Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения фонда в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.

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