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В 2023 году посевная площадь сельхозкультур в губернии составила более 2,2 миллионов гектаров

5 декабря 2023 12:22
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В 2023 году посевная площадь сельхозкультур в губернии составила более 2,2 миллионов гектаров

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, по итогам сезона овощеводы собрали более 113 тысяч тонн картофеля и почти 143 тысячи тонн овощей открытого грунта, в том числе более 17 тысяч тонн капусты, 28 тысяч тонн свеклы, 46 тысяч тонн моркови, 26 тысяч тонн лука-репки. Всего в 2023 году посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств губернии составила более 2,2 миллионов гектаров и 8 тысяч гектаров занимали овощные культуры и картофель.

Обеспечение продовольственной безопасности – одна из главных задач, поставленных Главой региона Дмитрием Азаровым перед самарским агропромышленным комплексом. Важная роль в ее решении принадлежит местным аграриям, которые благодаря мерам господдержки внедряют новые технологии, расширяют ассортимент выращиваемой и готовой продукции.

Группой компаний «Самарские овощи», крупнейшим производителем овощей в Поволжье, налажено производство полного цикла. На территории Безенчукского района предприятие не только выращивает, но и осуществляет хранение, обработку, сортировку, упаковку овощей, входящих в так называемый борщевой набор.

«Наша продукция уходит в крупные торговые сети, а также оптовым покупателям. В ассортименте – по несколько сортов свеклы, моркови, лука, картофеля. Продукция востребована не только в Самарской губернии, мы активно сотрудничаем с Ульяновской областью, Татарстаном, Башкирией, Казахстаном. В смену предприятие отгружает более 400 тонн продукции», - говорит специалист контроля качества продукции агропредприятия Сулейман Имашев.

Реализуют урожай до середины апреля, когда начинается следующая посевная. Затем хранилища готовят для новой закладки. Их объемы впечатляют. Так, в селе Ольгино помещения под картофель рассчитаны на 40 тысяч тонн, под свеклу и морковь – на 16 тысяч тонн, в резерве еще одно хранилище на 10 тысяч тонн. В селе Песочном на складах хранят до 16 тысяч тонн капусты и свеклы, до 24 тонн картофеля.

«Каждый год на 500-600 гектарах мы сеем картофель, 200-250 гектаров идет под капусту, 300-350 – под свеклу, - рассказывает технический директор ООО «Весна» Алексей Комков. - На небольших площадях выращиваем зелень салатной группы – сельдерей, лук-порей, шпинат, руколу».

Еще на одном из предприятий ГК «Самарские овощи» занимаются производством измельченных сушеных овощей. По словам директора, три сушильных шкафа одновременно вмещают 40 тонн подготовленных овощей. На выходе через сутки производитель получает четыре тонны готового высушенного продукта. Каждый сушильный шкаф имеет несколько этажей с разными температурами. Термообработка продукта идет постепенно, что позволяет сохранить в сушеных овощах полезные вещества. «В сушку идут свекла, морковь, топинамбур. Приготовить из них можно разные фракции – кубики 10х10 или 5х5 миллиметров, соломку, слайсы. Реализуем такой товар оптом и в розницу, большие объемы забирают маркетплейсы», - поясняет Алексей Комков.

Фото: ГБУ ДПО «Самара-АРИС»

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