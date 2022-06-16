В 2022 году российские авиакомпании перейдут на отечественные системы бронирования авиабилетов

Я нашел ошибку
Главные новости:
География конкурса получилась весьма обширной: на фестиваль приехали конкурсанты от Ростова-на-Дону до Хабаровска.
Фестиваль авторской музыки САМ.ФЕСТ собрал 50 тысяч зрителей на стадионе «Солидарность Самара Арена»
Сторож пояснил следователям, что накануне вечером распивал напитки с погибшим, выполнявшим работу плотника, в помещении охраны. 
В Самаре заключен под стражу сторож производственной базы, обвиняемый в убийстве плотника
В Самаре за сутки заболели 22 человека.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
"АвтоВАЗ" начинает продажи автомобилей Lada Granta Classic 2022 года
"АвтоВАЗ" начинает продажи автомобилей Lada Granta Classic 2022 года
НОВАТЭК построит в Самарской области завод по производству сжиженного природного газа
НОВАТЭК построит в Самарской области завод по производству сжиженного природного газа
В Самарской области задержаны водитель и пассажир, перевозившие наркотики
В Самарской области задержаны водитель и пассажир, перевозившие наркотики
Набиуллина пообещала не запрещать доллар и евро в России
Набиуллина пообещала не запрещать доллар и евро в России
Самарский университет им. Королёва представил на ПМЭФ VR-интерактив "Эффект бабочки"
Самарский университет им. Королёва представил на ПМЭФ VR-интерактив "Эффект бабочки"
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.66
-0.43
EUR 59.12
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре музей Эльдара Рязанова проведет мастер-класс для детей
В СУ СКР СО прошел турнир по мини-футболу среди сотрудников ведомства
В селе Большая Глушица состоится открытие памятника и башкирский национальный праздник ЙЫЙЫН
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В 2022 году российские авиакомпании перейдут на отечественные системы бронирования авиабилетов

16 июня 2022 11:59
154
В 2022 году российские авиакомпании перейдут на отечественные системы бронирования авиабилетов

Переход в течение года российских авиакомпаний на отечественные системы оформления воздушных перевозок позволит обеспечить безопасность и защиту персональных данных пассажиров. 

Работа по подготовке плана миграции ведется специальной Комиссией под руководством Минцифры и Минтранса России с 2021 года с участием других ведомств и отраслевых организаций. 

В рамках своей работы Комиссия:

  • проводит оценку отечественных систем бронирования; 
  • формирует гибкие планы и экстренные сценарии по переходу с зарубежных аналогов на отечественные системы для российских авиакомпаний.

Такие меры позволяют авиакомпаниям в случае отключения от зарубежных провайдеров перейти на российские системы бронирования в течение 24 часов и обеспечить бесперебойную перевозку пассажиров и багажа.

«С 2021 года мы активно ведем работу с авиакомпаниями и разработчиками отечественных систем бронирования в первую очередь по плановой миграции, учитываем индивидуальные требования авиакомпаний в части их ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов. В этом году мы сделали акцент на план экстренного переключения с зарубежных систем на отечественное ПО, так называемый режим «горячего» резерва. Мы видим, что заранее проработанные механизмы дают свои плоды. Так, в условиях экстренной миграции авиакомпания «Победа» 1 июня успешно перешла на отечественную систему «Леонардо», другие авиакомпании-гиганты планируют завершить переход в октябре 2022 года», – рассказал замглавы Минцифры России Андрей Черненко. 

В конце мая лоукостер «Победа» получил уведомление об отключении от зарубежного оператора системы Navitairе. Мероприятия по миграции авиакомпания запустила в 20:00 31 мая и уже в 08:00 1 июня начала продажи билетов и регистрации на рейсы через российскую систему «Леонардо» без видимых для пассажиров изменений. Сегодня через нее авиакомпанией уже проведено более 570 тыс. броней. Система «Леонардо» является совместной разработкой «Ростеха» и технологического партнера госкорпорации – компании «Сирена Трэвел».

На площадке Комиссии активно ведется работа и по нормативному регулированию использования отечественного ПО российскими авиакомпаниями.

«Сегодня особо важно сформировать условия для непрерывной и устойчивой работы российских авиакомпаний, устранения угроз утечки сведений о наших пассажирах. Решение таких задач касается в том числе нормативно-правового регулирования вопроса. Мы закрепили в Федеральном законе № 57-ФЗ, что деятельность, связанная с созданием систем оформления воздушных перевозок, имеет стратегическое значение для обеспечения обороны страны. Также мы нормативно закрепляем ряд дополнительных требований к таким системам. В частности, эти системы должны быть включены в Единый реестр российского программного обеспечения. Требования вступят в силу уже в конце октября этого года», – прокомментировал заместитель Министра транспорта Дмитрий Баканов.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
НОВАТЭК построит в Самарской области завод по производству сжиженного природного газа
16 июня 2022  13:57
НОВАТЭК построит в Самарской области завод по производству сжиженного природного газа
134
Впервые в развитие мелиорации в Самарской области будет инвестировано более 1 млрд рублей
16 июня 2022  12:52
Впервые в развитие мелиорации в Самарской области будет инвестировано более 1 млрд рублей
133
Стартовал приём заявок на ежегодный региональный конкурс компаний «Достояние губернии – 2022»
16 июня 2022  11:53
Стартовал приём заявок на ежегодный региональный конкурс компаний «Достояние губернии – 2022»
163
Самарская область стала одним из лидеров конкурсов Фонда президентских грантов в 2022 году
15 июня 2022  13:55
Самарская область стала одним из лидеров конкурсов Фонда президентских грантов в 2022 году
357
Карта жителя Самарской области отмечает год с момента запуска массовой эмиссии
15 июня 2022  10:17
Карта жителя Самарской области отмечает год с момента запуска массовой эмиссии
384
Весь список