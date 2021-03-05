В 2021 году внедрение бережливого производства на самарских предприятиях продолжится в рамках нацпроекта «Производительность труда»

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В 2021 году нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» изменил название на «Производительность труда» и претерпел ряд корректировок.

В проекте сохранены все мероприятия, доказавшие свою эффективность, и добавлены новые. Основная задача нацпроекта осталась прежней – помочь предприятиям выйти на качественно новый уровень управления, обеспечить стабильный рост производительности и конкурентоспособности, добавленной стоимости, заработной платы, а следовательно, и повышение уровня жизни населения, о чем неоднократно подчеркивал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Среди изменений – появление еще одного рабочего инструмента - цифровой экосистемы, которая будет способствовать ускоренной цифровизации предприятий.

Поддержка занятости становится частью нацпроекта «Демография». Место предприятий сферы ЖКХ в проекте «Производительность труда» занимает торговля, в которой применимы все технологии бережливого производства. Также с 2021 года нацпроект готов оказывать меры поддержки предприятиям с выручкой свыше 30 млрд рублей в год.

Стоит отметить, что Самарская область подключилась к нацпроекту в 2017 году. По итогам трёх лет наш регион показал достойный результат. За время участия в проекте, на 55 предприятиях совместно с экспертами федерального и регионального центров компетенций, успешно реализованы пилотные проекты по внедрению инструментов бережливого производства: среднее снижение незавершенного производства составило 50%, среднее снижение времени протекания процессов – 47%. «В целом по Самарской области рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики за 2019 год составил 108,3%, - прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин. – Несмотря на то, что официальные статистические данные за 2020 год будут сформированы в ноябре 2021 года, мы предполагаем, что показатель, установленный региону на 2020 год (это 103,1% к предыдущему году), будет достигнут, и мероприятия нацпроекта окажут положительное влияние на экономику региона».



