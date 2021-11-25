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В 2021 году в Самарской области в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечено 108 новых членов

25 ноября 2021 10:57
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В 2021 году в Самарской области в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечено 108 новых членов

В 2021 году в Самарской области в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечено 108 новых членов. Эта работа ведется в рамках региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Всего на оказание мер поддержки сельхозпотребкооперации в регионе в этом году было направлено почти 60 млн рублей бюджетных средств, из них более 21,3 млн. рублей в рамках нацпроекта.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет особое внимание поддержке фермеров и развитию сельской кооперации. По мнению Главы региона, средства грантов и субсидий позволяют укреплять крестьянские фермерские хозяйства, создавать условия для продвижения производимой ими продукции. Обеспечение населения продуктами, произведенными и выращенными на территории нашей области, - часть Стратегии лидерства, разработанной по инициативе Губернатора при участии жителей региона. 

Сельскохозяйственная потребкооперация помогает аграриям решать многие насущные проблемы, в частности, сбыт произведенной продукции, заготовка кормов, хранение и переработка зерна, мяса, молока. В настоящее время в регионе действует более 60 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В этом году восемь из них получили государственную поддержку на возмещение части затрат (до 10 млн рублей) на приобретение крупного рогатого скота, техники и оборудования.

Недавно в Самарской области – первой среди регионов РФ – реализована новая мера государственной поддержки по оздоровлению стада. Это стало возможным также благодаря национальному проекту. Сельхозкооператив «Исаклинский» (м.р. Исаклинский) первым в стране получил одобрение и льготный кредит в размере 20 млн. рублей, 50% которых подлежит субсидированию за счет бюджетных средств, на приобретение здорового поголовья КРС молочного направления. Благодаря этим средствам четыре хозяйства, входящие в кооператив, уже закупили и получили 125 голов нетелей голштинской и черно-пестрой породы. 

«Участие в данной программе помогло нам безболезненно заменить 32 головы. За собственные средства это было бы очень затратно и долго, поскольку вывести сразу большое количество дойных коров из стада непросто. Купив племенной скот, мы улучшим генетику своего поголовья и можем рассчитывать на более высокую продуктивность в будущем, а соответственно, и на увеличение прибыли», – рассказал руководитель ООО «СХП «Нива» Владимир Терентьев.

«Это большой прорыв и огромный шаг в будущее! Оздоровить стадо и увеличить продуктивность. Кому это не выгодно? Конечно, выгодно, - говорит о результатах участия в нацпроекте директор сельхозпредприятия «Самсоновское» Наталия Теняева. - Приобретенные нетели принесут приплод и станут частью дойного гурта, чтобы наши жители имели возможность приобретать молоко и молочную продукцию, произведенную в нашем экологически чистом Исаклинском районе».

В Большечерниговском районе создан первый сельскохозяйственный потребительский кооператив «Фаворит». Его членами стали два крестьянских (фермерских) хозяйства и одно личное подсобное хозяйство. «Наш кооператив обеспечивает мясной продукцией и мукомольными крупами район. Покупатели очень довольны качеством, а главное ценами на наши товары. Нам не приходится накручивать цену за бренд или доставку какого-то сырья, у нас все свое, а соответственно и стоимость готового полуфабриката значительно ниже. Все чистое, без антибиотиков и химикатов. Мы дорожим своей репутацией», - рассказывает председатель кооператива Наталия Бокарева

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