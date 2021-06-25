В 2021 году в Самарской области уровень трудоустройства по сравнению с прошлым годом вырос в 1,8 раза

131

23 июня состоялось заседание коллегии министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Основные вопросы касались содействия трудоустройству граждан, реализации комплекса мер по восстановлению численности занятого населения в Самарской области и внедрению на территории региона Национальной социальной инициативы.

В 2020 году рынок труда региона испытал серьезное влияние распространения новой коронавирусной инфекции. Для стабилизации ситуации на рынке труда и обеспечения восстановления к 4 кварталу 2021 года численности занятого населения до уровня 2019 года в Самарской области реализуется соответствующий межведомственный комплекс мер. В текущем году мероприятиями уже охвачены 88,7 тысяч человек, из них в мероприятиях по содействию гражданам в трудоустройстве по линии службы занятости приняли участие порядка 53 тысяч человек.

В 2021 году уровень трудоустройства по сравнению с прошлым годом вырос в 1,8 раза и составил 57,7%. В настоящее время трудоустройство осуществляется в том числе в рамках новых мероприятий – социального контракта и субсидирования работодателей в целях найма безработных граждан.

Отдельно обсуждался вопрос внедрения на территории региона Национальной социальной инициативы, которая направлена на улучшение качества жизни людей, на повышение качества предоставления госуслуг в социальной сфере.

В апреле по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова уже был создан проектный офис и разработаны планы по использованию целевых моделей в рамках Национальной социальной инициативы. Сформирован состав региональной экспертной группы по внедрению этого механизма.

Сейчас формируется рабочая группа по развертыванию НСИ на территории Самарской области по направлению «Рынок труда и поддержка занятости». В нее войдут представители министерства труда и центров занятости населения. К задачам рабочей группы, в том числе, будет относиться разработка плана по внедрению целевой модели оказания госуслуг.

Фото: Pixabay.com