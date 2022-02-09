Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области сгорел пассажирский микроавтобус
В Самарской области сгорел пассажирский микроавтобус
Житель Самарской области, купив жилой дом с использованием маткапитала, не выделил доли детям
Житель Самарской области, купив жилой дом с использованием маткапитала, не выделил доли детям
Церемония награждения наших фигуристов за победу в командном турнире перенесена на неопределенный срок
Церемония награждения наших фигуристов за победу в командном турнире перенесена на неопределенный срок
Тольяттинка незаконно поставила на миграционный учет 37 иностранных граждан
Тольяттинка незаконно поставила на миграционный учет 37 иностранных граждан
Самарец хотел купить литые диски, но лишился денег
Самарец хотел купить литые диски, но лишился денег
Самарец торговал нелегальным алкоголем
Самарец торговал нелегальным алкоголем
«билайн.аналитика»: россияне стали играть в мобильные игры на треть больше
«билайн.аналитика»: россияне стали играть в мобильные игры на треть больше
В 2021 году с самарских неплательщиков за электроэнергию взыскано более 121 миллионов рублей
В 2021 году с самарских неплательщиков за электроэнергию взыскано более 121 миллионов рублей
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.3
-0.38
EUR 85.89
-0.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит «Сказку о рыбаке и рыбке» в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В 2021 году с самарских неплательщиков за электроэнергию взыскано более 121 миллионов рублей

9 февраля 2022 11:10
97
В 2021 году с самарских неплательщиков за электроэнергию взыскано более 121 миллионов рублей

В обязанности гарантирующего поставщика АО «СамГЭС» входит сбор средств с жителей Самары для финансирования производства и передачи электроэнергии. В том числе сотрудники СамГЭС проводят работу и по сбору задолженности с потребителей-неплательщиков.

В 2021 году неплательщикам было направлено более 204 тысяч смс-оповещений и 379 тысяч электронных писем. Было совершено 113 тысяч звонков с напоминанием о необходимости погасить задолженность. Кроме того, в 2021 году АО «Самарагорэнергосбытом» в суды города было направлено более 2 тысяч пакетов документов на взыскание задолженности за электроэнергию с жителей Самары на общую сумму в размере 72 миллиона рублей. 

В тех случаях, когда неплательщики не реагировали на предупреждения, компания была вынуждена вводить ограничение электроснабжения до момента его полной оплаты или урегулирования вопроса.  Одновременно с этим порядка двух тысяч потребителей, попавших в сложную жизненную ситуацию, смогли воспользоваться услугой по реструктуризации долга и не доводить дело до приостановки энергоснабжения, визита судебных приставов, описи имущества и т.д. 

В 2021 году благодаря планомерной работе с должниками Самарагорэнергосбыт собрал более 121 миллиона рублей, которые были направлены на обеспечение стабильной работы энергосистемы Самары. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области стартовал Областной туристический проект «Моя губерния»
9 февраля 2022  10:21
В Самарской области стартовал Областной туристический проект «Моя губерния»
120
Дмитрий Азаров поддержал проект IT-парка в Самаре
9 февраля 2022  10:00
Дмитрий Азаров поддержал проект IT-парка в Самаре
150
Обсудили перспективы развития вузовской и академической науки, цели и задачи, которые предстоит решить в предстоящее десятилетие.
8 февраля 2022  20:37
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета ректоров
438
Среди награждаемых — кандидаты и доктора наук, преподаватели и сотрудники лабораторий ведущих вузов региона.
8 февраля 2022  20:14
В День науки Дмитрий Азаров вручил губернские премии самарским ученым
451
Участники  совещания рассмотрели вопрос о передаче предприятию в безвозмездное пользование нежилого здания, где раньше размещался технологический колледж.
8 февраля 2022  18:52
Точка кипения Hi-Tech и новые объекты инфраструктуры – в Правительстве региона обсудили совместные проекты с ОДК «Кузнецов»
639
Весь список