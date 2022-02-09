В 2021 году с самарских неплательщиков за электроэнергию взыскано более 121 миллионов рублей

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В обязанности гарантирующего поставщика АО «СамГЭС» входит сбор средств с жителей Самары для финансирования производства и передачи электроэнергии. В том числе сотрудники СамГЭС проводят работу и по сбору задолженности с потребителей-неплательщиков.

В 2021 году неплательщикам было направлено более 204 тысяч смс-оповещений и 379 тысяч электронных писем. Было совершено 113 тысяч звонков с напоминанием о необходимости погасить задолженность. Кроме того, в 2021 году АО «Самарагорэнергосбытом» в суды города было направлено более 2 тысяч пакетов документов на взыскание задолженности за электроэнергию с жителей Самары на общую сумму в размере 72 миллиона рублей.

В тех случаях, когда неплательщики не реагировали на предупреждения, компания была вынуждена вводить ограничение электроснабжения до момента его полной оплаты или урегулирования вопроса. Одновременно с этим порядка двух тысяч потребителей, попавших в сложную жизненную ситуацию, смогли воспользоваться услугой по реструктуризации долга и не доводить дело до приостановки энергоснабжения, визита судебных приставов, описи имущества и т.д.

В 2021 году благодаря планомерной работе с должниками Самарагорэнергосбыт собрал более 121 миллиона рублей, которые были направлены на обеспечение стабильной работы энергосистемы Самары.