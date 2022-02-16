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В 2021 году резиденты «Жигулевской долины» выплатили в бюджет более 1,5 млрд рублей

16 февраля 2022 11:52
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В 2021 году резиденты «Жигулевской долины» выплатили в бюджет более 1,5 млрд рублей

В Самарской области создана и успешно развивается экосистема поддержки инновационных и высокотехнологичных проектов. Флагманской площадкой в этой сфере является технопарк «Жигулевская долина», уникальная среда для развития инновационного предпринимательства.

Сегодня резидентами площадки являются 273 инновационных компании, которые реализуют 285 проектов. Общее количество рабочих мест, созданных резидентами технопарка, в прошлом году увеличилось на 7,6% и составило 2180.

Растет и выручка инновационных компаний: в 2021 году ее общий объем увеличился на 3,4% и составил 10,8 млрд рублей. 

По итогам 2021 года компании-резиденты заплатили в бюджет региона более 1,5 млрд рублей в виде налоговых и таможенных платежей, что на 17,6% превышает показатели 2020 года. 

Создание условий для развития инновационного предпринимательства – одна из задач Стратегии лидерства, созданной по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова совместно с жителями региона.

Для инноваторов технопарк становится площадкой нетворкинга, установления и развития деловых связей между резидентами, институтами поддержки предпринимательства, финансовыми структурами, предприятиями и корпорациями – потенциальными заказчиками и партнерами, экспертными и отраслевыми сообществами, органами власти, научными и образовательными учреждениями.

«Все инновационные компании в статусе резидента «Жигулевской долины» получают комплексную поддержку, направленную на быстрое развитие и вывод на рынок своей разработки. Это размещение в современных офисных, лабораторных, производственных помещениях на специальных условиях; содействие в привлечении финансирования, помощь в проведении мероприятий, оформлении объектов интеллектуальной собственности; информационное сопровождение. В прошлом году компании, развивающие свой бизнес в нашей экосистеме, бесплатно получили более 1300 различных мер поддержки, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – «Жигулевская долина» - один из крупнейших технопарков в сфере высоких технологий, и на протяжении последних трех лет в Национальном рейтинге технопарков страны входит в группу с наивысшим уровнем эффективности функционирования».

За каждым резидентом закрепляется персональный проектный менеджер, который поможет определить меры поддержки, необходимые для качественного «взлета» инновационного проекта.

Под управлением «Центра инновационного развития и кластерных инициатив» (ГАУ «ЦИК СО»), в экосистеме «Жигулевской долины» сформирована группа «точек роста», поддерживающая процесс инноваций: детский технопарк «Кванториум-63», бизнес-инкубатор, технопарк, уникальный Региональный центр инжиниринга, IT-платформа инноваций, аккумулирующая инновации, инвестиции и меры поддержки региона на одной интернет-площадке.

«Жигулевская долина» является региональным оператором фонда «Сколково» и представительством Фонда содействия инновациям, партнером Инновационного Фонда Самарской области и ОАО «Российские железные дороги». Это расширяет возможности для резидентов и предпринимателей региона, а также позволяет обеспечить ускоренный рост проектов на всех этапах развития: от идеи до изготовления опытно-промышленного образца и создания полноценного производства

 

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