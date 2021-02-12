В 2020 году в Самарской области зарегистрировано на 35% больше договоров ипотеки, чем в 2019

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Управление Росреестра по Самарской области в 2020 году зарегистрировало на 35% больше договоров ипотеки, чем в 2019 году. При этом в начале прошлого года количество заявлений о регистрации ипотеки снизилось. Но после того как заработали программы льготной ипотеки под 6,5% и сельской ипотеки активность заявителей значительно выросла.

Анализ развития ипотеки в Самарском регионе демонстрирует ее непрерывный и ежегодный рост. Однако прошлый год мог быть совсем другим, ведь начался он со спада в жилищном и предпринимательском кредитовании. Ситуация выправилась, когда заработали программы ипотечного кредитования с господдержкой.

- Руководитель Росреестра поручил сопровождать каждую ипотечную сделку, которая оформляется по программам господдержки. Это необходимо, чтобы новая услуга была под постоянным контролем, и, если возникнут вопросы, мы их сразу увидели и решили. Срок регистрации ипотеки составляет не более пяти рабочих дней, - рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.

Она также отметила, что по сравнению с 2019 годом в 2020 году на 44% выросло количество поданных документов на регистрацию ипотеки в электронном виде. Доля электронной регистрации ипотеки входит в число показателей реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Нацпроектом предусмотрено, что в 2021 году в электронном виде должно быть зарегистрировано 20% от общего количества ипотечных сделок. В Самарской области этот показатель уже в 2020 году составил 25%.

Валерий Фомичев, председатель Общественного совета при Управлении Росреестра по Самарской области, президент Торгово-промышленной палаты Самарской области:

- Востребованность электронных услуг Росреестра выросла в том числе и из-за пандемиии. Электронные сервисы были доступны и ранее, однако многие банки по-старинке сдавали документы в бумажном виде. Ограничительные меры подтолкнули сделать шаг в сторону электронного взаимодействия. И если раньше через интернет документы на регистрацию ипотеки подавал в основном Сбербанк, то в 2020 году к электронным сервисам были подключены такие крупные банки как Дом РФ, Банк ВТБ, Совкомбанк, Тинькоффбанк. Это позволило справиться с негативными последствиями на рынке кредитования, а также повысить доступность получения государственных услуг, оказываемых Росреестром.