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В 2020 году инвестиции на развитие экономики и социальной сферы в Самарской области снизились на 12%

22 марта 2021 11:32
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В 2020 году инвестиции на развитие экономики и социальной сферы в Самарской области снизились на 12%

Такие данные приводит Самарастат.

По информации органа Федеральной службы государственной статистики, в прошлом году компании Самарской области инвестировали 278,5 млрд рублей в основной капитал. Это на 11,8% ниже уровня 2019 года.

Ранее максимальное падение показателя фиксировалось в 2016 году. Тогда он снизился с 302,8 млрд рублей (инвестированных в 2015 году) до 256,7 млрд рублей. С 2017 года объем инвестиций в основной капитал стал расти. Тогда он составил 259,5 млрд рублей. В 2018 году этот показатель оказался равен 264,9 млрд рублей, в 2019-м — 287,6 млрд рублей, пишет СО ОНЛАЙН.

Фото: Pixabay.com

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