Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 0,9%

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По информации Центра занятости населения г. Тольятти, численность безработных граждан на 23 декабря составила 3765 чел., из которой 63,9 % приходится на женщин, 13,1 % – молодежь в возрасте до 30 лет, 16,4 % - граждан предпенсионного возраста. 4,9 % - уволенные по сокращению штата. 5,5 % состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.

С начала года обратилось в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы 19482 чел., из которых трудоустроено 13642 чел. Получили статус безработного 15329 чел. Направлено на профессиональное обучение 892 безработных гражданина, назначена досрочная пенсия 19 чел.

С начала года оказано государственных услуг по профессиональной ориентации 13738 горожанам, по психологической поддержке – 1280 чел., по социальной адаптации – 1178 чел.

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,9%.

На 23 декабря 18 предприятий городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое).

1243 чел. заняты неполную рабочую неделю, 293 чел. находится в простое по вине работодателя.

Предприятия и организации заявили о потребности в 10789 работниках (без учета временных вакансий для несовершеннолетних граждан), из которой 68,3 % - вакансии для рабочих.

Напряженность на рынке труда составила 0,4 чел. на 1 свободное рабочее место.