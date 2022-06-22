Управляющая компания «Жигулёвской долины» стала официальным региональным партнером АТР

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Оператор инновационной деятельности Самарской области ГАУ «Центр инновационного развития и кластерных инициатив ЦИК СО» стал региональным партнером Агентства по технологическому развитию (АТР).

Об этом говорится в Соглашении, заключенном между министерством экономического развития региона и автономной некоммерческой организацией «Агентство по технологическому развитию» – АТР.

«Согласно подписанному документу, Агентство определило нас в качестве регионального партнера, который будет представлять интересы АТР на территории в Самарской области. Оператор инновационной деятельности региона – ГАУ «ЦИК СО» является управляющей компанией технопарка «Жигулёвская долина», который в свою очередь выступает своеобразной точкой сбора федеральных и региональных мер поддержки для инновационного бизнеса. Здесь активно работает региональное представительство Фонда содействия инновациям, технопарк является одним из ключевых регоператоров Фонда Сколково, мы развиваем партнерские нити с индустриальными партнерами и создаём технологии для стратегически значимых предприятий России. Надеемся, что и наше партнёрство с Агентством технологического развития будет эффективным и взаимовыгодным», – прокомментировал событие руководитель ГАУ «ЦИК СО» Александр Сергиенко.

Первым шагом взаимодействия в рамках соглашения между ГАУ «ЦИК СО» и «АТР» станет онлайн-встреча представителей инжиниринговых компаний и предприятий Самарского региона с руководством Агентства, которая состоится 28 июня на базе «Жигулёвской долины».

«Мы активно сотрудничаем с федеральными институтами развития, привлекаем их инструменты для реализации новых, в том числе высокотехнологичных проектов региональных предприятий, а также для внедрения на их производствах современных технологий, наращивания объемов и расширения ассортимента выпускаемой продукции, – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Сотрудничество с Агентством по технологическому развитию повысит информированность местных производителей о возможностях и программах АТР, а также позволит им своевременно получать необходимую консультационную поддержку и помощь при подаче заявок».