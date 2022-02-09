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Управлением Россельхознадзора проконтролировано более 60 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки, предназначенного для экспорта

9 февраля 2022 10:33
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Управлением Россельхознадзора проконтролировано более 60 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки, предназначенного для экспорта

С начала 2022 года Управлением Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям при вывозе за рубеж проконтролировано 60,6 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки.

Было экспортировано напрямую из Саратовской области 22,7 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, а также 25,4 тыс. тонн продуктов переработки зерна. Отгрузка осуществлялась в 26 государств.

Пшеницу продовольственную регион продолжает экспортировать в Республики Азербайджан и Казахстан, сафлор - в Бельгию и Казахстан. Нут – в Кыргызстан, Иран и Узбекистан. Продукты переработки зерна – в Латвию, Литву и Украину.

Наиболее крупные поставки подкарантинной продукции приходятся на Латвию – 13,7 тыс. тонн (шрот), Казахстан – 12,2 тыс. тонн (пшеница), Азербайджан – 7,5 тыс. тонн (пшеница и кукуруза продовольственная) и Литва – 6,7 тыс. тонн (шрот).

Экспортировано из Самарской области 3,2 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, а также 9,3 тыс. тонн продуктов переработки зерна. Отгрузка осуществлялась в 13 государств.

Пшеницу продовольственную регион экспортирует в Республику Казахстан, Продукты переработки – в Латвию, Литву и Украину.

Наиболее крупные поставки подкарантинной продукции приходятся на Латвию – 4,2 тыс. тонн (шрот подсолнечный), Казахстан – 3,7 тыс. тонн (пшеница) и Литву - 3,5 тыс. тонн (шрот подсолнечный), 

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