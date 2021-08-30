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Удаленные сотрудники берут подработку почти в 2 раза чаще

30 августа 2021 10:35
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Удаленные сотрудники берут подработку почти в 2 раза чаще

По сравнению с сотрудниками, которые ходят на работу, работники на удаленке уделяют подработке больше времени и доход от дополнительной занятости составляет большую долю их бюджета.

Почти каждый четвертый россиянин помимо основной работы имеет подработку (24%). 56% работают только в одном месте, но хотели бы найти дополнительный источник заработка.

Чаще остальных подрабатывают респонденты, чья основная работа предполагает постоянную удаленку — 41%. Среди тех, кто переведен на дистанционную работу в связи с пандемией коронавируса, дополнительный заработок имеют 39%. Среди тех, кто работает на территории работодателя, — почти в 2 раза меньше (22%).

Удаленные сотрудники могут уделять подработке больше времени, чем те, кто ходит на работу. Так, среди работающих на территории работодателя более 10 часов в неделю уделяют подработке 37%, среди сотрудников, которые всегда работали на удаленке, — 39%, среди работников, переведенных на дистанционный режим в связи с пандемией, — 45%.

При этом 45% тех, для кого удаленка была нормой и до локдауна, сумели найти такую подработку, доход от которой составляет более 30% их бюджета. Примерно такой же баланс доходов от основной работы и подработки — у 29% работающих очно и 23% тех, кто переведен на удаленку в пандемию.

Летом россияне подрабатывают чаще, чем в зимой: 24% в августе и 17% в январе 2021 года. Как и в январе, у большинства россиян на подработку уходит до 10 часов в неделю (62% и 61% соответственно). При этом респонденты стали чаще говорить, что заработок от подработки не превышает 10% их общего дохода в месяц (34 и 27% соответственно).

В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие официально трудоустроенные экономически активные граждане из всех округов страны.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 610
Время проведения: 10—26 августа 2021 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее основную официальную работу
Размер выборки: 2500 респондентов

Теги: подработка соцопрос

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