удаленные работники получают на 35% больше офисных

146

Работающие удаленно работники получают больше офисных работников. Причем разница в доходах составляет до 33%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на статистику от Ростислава Капелюшникова и Дарьи Зинчинко из НИУ ВШЭ.

Чем выше образование и квалификация работников, тем чаще они предпочитают удаленную занятость.

"В России дистанционные сотрудники получают более высокие зарплаты, чем те, кто работает из офиса. "Премия" за удаленку доходит до 25–35%. При этом для мужчин она оказывается примерно в полтора раза больше, чем для женщин", — отмечает газета.

Такое различие в оплате труда можно объяснить тем, что на удаленный режим работы, как правило, переводят самых ценных сотрудников.

Кроме того, перевод на удаленную работу позволяет увеличить производительность труда, сократить затраты на аренду офиса и закупку оборудования, направляя вырученные деньги на увеличение зарплаты.