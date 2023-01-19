У Самарской области один из лучших результатов в стране по исполнению государственных программ

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Вчера, 18 января 2023 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое провел Заместитель Председателя Правительства РФ, Председатель Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ Марат Хуснуллин.

На заседании правительственной комиссии были подведены итоги года по выполнению показателей нацпроектов и исполнению федеральных программ. Марат Хуснуллин отметил, что Президент России Владимир Владимирович Путин на совещании по экономическим вопросам высоко оценил результаты работы строительной отрасли и ЖКХ за 2022 год.

В числе приоритетов на текущий год Заместитель Председателя Правительства РФ выделил увеличение темпов освоения градостроительного потенциала и потенциала строительства многоквартирных домов.

Среди регионов, глав которых Председатель Правительственной комиссии по региональному развитию поблагодарил за работу – Самарская область. «Из 21 программы, в которых принимает участие регион, по трем мы находимся в желтой зоне, то есть исполнение достигает 98%, и по 18 программам – в зеленой зоне. Это означает, что показатели на 100% выполнены. Это один из лучших результатов в стране. По итогам года, Самарская область находится в пятерке, а возможно, и тройке регионов с такими высокими показателями исполнения государственных программ», – подчеркивает Виктор Кудряшов.

Необходимо отметить, что в условиях жесткого санкционного давления и существенного удорожания стоимости строительных материалов, которое фиксируется второй год подряд, Самарская область не свернула реализацию ни одного инфраструктурного проекта.

По итогам 2022 года на федеральном уровне Самарская область вновь признана лидером по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В конце декабря заслуженную награду за образцовое исполнение дорожного нацпроекта вице-премьер Правительства вручил Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в прошлом году введено в эксплуатацию 117 объектов протяженностью 493,85 км.

Продолжается строительство стратегического инфраструктурного объекта – «Обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай», техническая готовность объекта возросла до 75%.

«Объемы введенного в 2022 году жилья превысили установленные на год плановые значения и составили 1 881 тыс. кв. метров. По количеству благоустроенных территорий – 462 территории, из них 318 дворовых и 144 общественных – Самарская область занимает первое место среди 83 субъектов Российской Федерации, реализующих федеральный проект», – подчеркивает председатель областного Правительства Виктор Кудряшов.

В 2022 году в Самарской области завершены два природоохранных проекта, в результате рекультивировано 5,1 га нарушенных земель, что позволило улучшить качество жизни 95 тысяч жителей региона.

Что касается отрасли здравоохранения, завершено строительство четырех медицинских учреждений (с использованием модульных конструкций), открыты два Центра амбулаторной онкологической помощи. В лечебные учреждения области поставлены 141 единица автотранспорта и 1937 единиц современного оборудования, в том числе 28 – тяжелого. Возведены 17 модульных зданий медицинских организаций, капитально отремонтированы 37 лечебных учреждений.

В отрасли образования произведено обновление материально-технической базы более чем в 150-ти образовательных учреждениях региона (созданы 63 Точки роста, 84 кабинета цифровой образовательной среды, детский технопарк «Кванториум», обновлены условия для занятия физической культурой и спортом в двух школах, переоснащены 2 коррекционные школы и 5 профессиональных образовательных организаций).

Открыта школа на 5 Просеке в г.о. Самара на 850 мест (2 этап), на завершающей стадии – строительство школы в Автозаводском районе г.о. Тольятти на 1600 мест.

Среди результатов реализации региональной составляющей национального проекта «Демография» - открытие трех детских садов на 394 места, завершение работ по строительству лыжероллерной трассы для учебно-спортивного центра «Чайка», устройству 5 универсальных спортивных площадок и 4 малых спортивных площадок для центров тестирования ГТО.

Продолжена работа по предоставлению выплат семьям с детьми. Более 49,5 тыс. семей получают выплаты в соответствии с федеральным законодательством, более 23,5 тыс. семей – в соответствии с региональным.

В 10 сельских домах культуры и 2 муниципальных детских школах искусств проведен капитальный ремонт. 12 детских школ искусств оснащены специализированным оборудованием, музыкальными инструментами и учебной литературой. По модельному стандарту переоснащены 6 муниципальных библиотек. Кроме того, впервые в рамках нацпроекта в этом году проведено техническое оснащение трех муниципальных музеев (г.о. Самара, г.о. Тольятти и м.р. Большечерниговский).

В ходе заседания правительственного штаба Самарской области одобрен проект государственной программы «Модернизация коммунального комплекса в Самарской области» на 2023-2027 годы. Государственной программой предусмотрена масштабная реконструкция коммунальных сетей - реализация 17 мероприятий включает модернизацию и капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. В результате на новые заменят инженерные сети протяженностью 572,34 км. Численность населения, для которого будет улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг, составит почти 80 тысяч человек.

«Нашему региону выделено 2,7 миллиарда рублей из федерального бюджета. Средства пойдут на капитальный ремонт сетей водоснабжения и теплоснабжения в Самаре, Тольятти, Сызрани и ряде других муниципальных образований. Это один из самых больших объемов поддержки среди регионов Российской Федерации. Безусловно, это результат большой работы министерства энергетики и ЖКХ, Правительства Самарской области в целом», – считает Виктор Кудряшов.