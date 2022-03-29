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ЦСР предупредил о возможном сокращении рабочих мест на 2 млн к концу года

29 марта 2022 10:59
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ЦСР предупредил о возможном сокращении рабочих мест на 2 млн к концу года

Безработица в России на ближайшие несколько лет может вырасти с 4,4 до 6,4–6,5% при сценарии долговременного спада экономики и до 7,1–7,8% в случае более быстрой адаптации. Власти говорят, что массовых сокращений не ожидается.

Число рабочих мест в российской экономике может сократиться на 2 млн до конца года, безработица в таком случае вырастет с 4,4 до 7,1–7,8%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз Центра стратегических разработок (ЦСР). Это один из двух наиболее вероятных сценариев для рынка труда, при котором тот начнет восстанавливаться уже к лету 2023 года. Другой сценарий — долговременный структурный спад экономики: в таком случае уровень безработицы увеличится до 6,4–6,5% на ближайшие несколько лет.

Как отмечает ЦСР, в пользу варианта более быстрой адаптации говорит то, что многие компании сохраняют персонал даже после приостановки деятельности.

При любом сценарии центр прогнозирует изменение структуры занятости. Число рабочих мест сократится в отраслях, более зависимых от импортных компонентов (автопром, производство бытовой техники) и потерявших из-за санкций рынки сбыта (металлургия, производство удобрений, строительство). В других сферах (ИT, текстильное производство, микроэлектроника) из-за удорожания импортной продукции, ухода с рынка основных игроков, конкуренции или остановки поставок из-за рубежа возникнет рост спроса на отечественную продукцию и необходимость в новых сотрудниках.

Ни Минстрой, ни Минтруд пока не фиксируют оттока иностранной рабочей силы из России, указывает газета.

«Коммерсантъ» отмечает, что описанные сценарии не предполагают значительных изменений в российском трудовом законодательстве. Между тем, по данным издания, объединения работодателей и Высшая школа экономики сейчас разрабатывают поправки к Трудовому кодексу и закону «О занятости населения».

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков накануне заверил, что в России не ожидается массовых сокращений сотрудников. Он рассказал, что работодатели уведомили Минтруд о планах сократить около 50 тыс. работников при общем числе работающих по найму 55 млн, пишет РБК.

 

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