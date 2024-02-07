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Цены на загородное жилье в РФ выросли за три месяца на 14%

7 февраля 2024 10:42
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Цены на загородное жилье в РФ выросли за три месяца на 14%

По итогам IV квартала 2023 года средняя стоимость покупки загородных объектов в России выросла на 14%. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Недвижимости», которыми аналитики поделились с «Известиями» 7 февраля.

Самые доступные дачи и загородные дома находятся в Кировской области, а самые дорогие — в Московской области и Дагестане.

При этом отмечается, что за три месяца спрос на такие объекты сократился на четверть: дачами стали интересоваться на 45% реже, домами и коттеджами — на 21%, таунхаусами — на 17%. Предложение за отчетный период тоже сократилось, но не так сильно: в среднем по России на 11% по всем форматам.

По сравнению с III кварталом 2023 года спрос на загородную недвижимость сократился во всех 33 регионах, участвовавших в исследовании, что объясняется сезонным фактором. Больше всего, а именно на 42% интерес снизился в Вологодской области, на 37% он упал в Пермском крае и на 34% — в Самарской области. Наименее заметны колебания в Дагестане, где спрос сократился на 8%, Курской области (–13%), Краснодарском крае и Крыму (–16%).

«В большинстве регионов спрос и предложение сократились не только за три месяца, что можно объяснить сезонными моментами, но и год к году. При этом цифры получились не столь драматичные: –8% для спроса и –1% для предложения. По сравнению с IV кварталом 2022 года спрос на загородную недвижимость вырос только в Ростовской, Курской областях и Крыму. Ситуацию на рынке «остужают» растущие цены и ухудшающиеся условия по ипотеке», — прокомментировал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

За квартал цены на загородную недвижимость выросли во всех 33 регионах исследования. Наименее выраженная динамика была зафиксирована в Калининградской области, где рост цен составил 5%, Краснодарском крае (+6%), Кировской и Ленинградской областях, а также в Крыму (+7%). В пересчете на квадратные метры цены тоже росли в большинстве локаций. Исключение — Иркутская область, где стоимость 1 кв. м снизилась на 3%.

Наиболее доступное загородное жилье по итогам IV квартала 2023 года расположено в Кировской области — здесь в среднем за объект нужно заплатить 800 тыс. рублей. Также в топ-5 регионов вошли Ульяновская, Смоленская области (по 1,1 млн рублей), Алтайский край и Брянская область (по 1,25 млн рублей). Самые высокие цены — в Московской, где средние цены составили 9,9 млн рублей в среднем, Ленинградской области и Дагестане (8 млн рублей).

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