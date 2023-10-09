Запрет на экспорт топлива из РФ, который был введен правительством с 21 сентября, помог насыть внутренний рынок. В результате цены на топливо снизились уже в 81 регионе России, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе заседания кабмина, пишет ТАСС.

«Правительством 21 сентября был введен временный запрет экспорта бензина и дизельного топлива, принятая мера показала свою эффективность. Ограничения помогли насытить внутренний рынок, что оказало положительное влияние на цены», — сказал он.

«Стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась на 16-21% соответственно. В мелком опте и на нефтебазах, по данным Минэнерго, цены на дизель снизились в среднем на 6,3 тыс. руб. за тонну, по стране — это примерно на 8%. Снижение зафиксировано в 81 субъекте Российской Федерации», — добавил Новак.