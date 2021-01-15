Цены на сотовую связь вырастут на 15%

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О вероятном росте цен на сотовую связь предупреждает агентство Content-Review. По мнению его руководителя Сергея Половникова, коррекция, скорее всего, затронет тарифы в диапазоне 500−900 руб.: «Их пользователи наиболее инертны, их мало волнует повышение оператором цены на 100 руб.». Также, по прогнозу Content-Review, в 2021 г. вырастут цены на дополнительные услуги операторов, например на облачное хранение данных, пишут Ведомости.

Эксперты отмечают, что в арсенале сотовых компаний есть множество инструментов для повышения цен. По предварительной оценке аналитика Mobile Research Group Сергея Потресова, в прошлом году тарифы выросли почти на 10%: «Например, в пакеты услуг могут добавить минуты, гигабайты, sms. Еще один действенный метод — увеличение стоимости или введение тарификации дополнительных услуг». Платным может стать sms-информирование о пропущенных вызовах, стоимость международных и междугородных переговоров может вырасти, поясняет Потресов: «Впрочем, резервы для осторожного, скрытого повышения уже выбраны и в этом году цены будут поднимать напрямую».

В начале 2020 г. «Т2 РТК холдинг» (Tele2), «Мегафон» и «Вымпелком» официально уведомляли часть своих абонентов о повышении тарифов. Например, тогда операторы подняли цены на безлимитные пакеты доступа в интернет примерно на 100 руб., напоминает Половников.

Этот непопулярный шаг объяснялся прежде всего необходимостью выполнения требований новых законов, в частности закона Яровой, предписывающего хранить записи переговоров и переписку клиентов.

Проверка, проведенная после этого ФАС в отношении всех четырех федеральных сотовых операторов, показала, что стоимость услуг связи в начале прошлого года выросла в среднем на 3,5%. «Чтобы смягчить последствия повышения некоторые операторы предложили опции и бонусы, снижающие затраты абонентов на услуги связи, в виде безлимитных вызовов внутри сети, дополнительных пакетов интернета, sms, переноса остатка на следующий месяц», — говорилось в сообщении ведомства по итогам проверки. Кроме того, ФАС установила, что в середине мая прошлого года Tele2 подняла свои тарифы на 20−100 руб. (7−14%). Это повышение ведомство сочло необоснованным и предписало оператору вернуть цены на прежний уровень.

Прогнозируемое повышение тарифов на 15−16% — вынужденная мера, призванная компенсировать как дополнительные расходы операторов, так и исчезновение или сокращение отдельных статей их доходов, говорится в отчете Content-Review. Одна из выпавших статей — международный роуминг, доходов от которого операторы фактически лишились в 2020 г. из-за пандемии COVID-19. И в 2021 г. эти доходы вряд ли восстановятся, предупреждает Половников. Также из-за карантинных мер и роста интереса к онлайн-покупкам сократилась выручка операторской розницы, отмечает он. Операторам пришлось модернизировать и перестраивать сети — из деловых центров голосовой и интернет-трафик переместился в спальные районы, говорится в отчете Content-Review: «Это привело к необходимости создать избыточные мощности сетей в новых местах скопления абонентов, что, в свою очередь, потребовало перераспределения расходов в рамках CAPEX (капитальных затрат)».

Дополнительные расходы, связанные с эпидемией, и недополученную операторами выручку в первом полугодии 2020 г. Content-Review оценивает в 30 млрд руб.

Рост расходов связан не только с пандемией, но и с регуляторными нововведениями. К ним Content-Review, в частности, относит «социальный интернет», т. е. предоставление операторами бесплатного и безусловного доступа к сайтам и сервисам, список которых утверждает государство (обеспечить бесплатный доступ к социально значимым сайтам в январе 2020 г. в ходе послания Федеральному собранию поручил президент Владимир Путин). Реализация этой инициативы потребует около 150 млрд руб., т. е. примерно 10% ежегодной выручки российского рынка связи, говорит Половников, ссылаясь на отчеты самих операторов. Еще около 10 млрд руб. потребует возможное внедрение Единой биометрической системы для удаленной идентификации абонентов (например, при дистанционном подключении eSIM).

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